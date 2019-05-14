Volkswagen удивит всех новым кроссовером на базе Polo

Новая модель будет располагаться на одну ступеньку ниже T-Cross и получит название T-Sport. Предполагается, что автомобиль будет продаваться на бразильском и других развивающихся рынках.



Пока точных данных о характеристиках автомобиля нет, однако известно, что кроссовер построят на платформе MQB A0, благодаря чему он будет унифицирован с компактным хэтчбеком Polo шестого поколения. Вероятно, базовым для него будет 1,0-литровый атмосферный мотор, мощность которого в зависимости от спецификации составит 65-75 л.с.



Также можно ожидать, что у Polo будет позаимствован 1,0-литровый турбированный мотор, работающий на природном газе. Более динамичные версии T-Sport оснастят 95-115-сильными трехцилиндровыми двигателями TSI, а топ-версия может заполучить 150-сильный 1,5-литровый двигатель. Вполне возможно, что в гамме двигателей появятся и 1,6-литровые турбодизели мощностью 80-95 лошадиных сил. Продажи Volkswagen T-Sport начнутся в 2020 году.