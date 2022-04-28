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28 апр 2022

Volkswagen урежет оснащение своих автомобилей

Volkswagen урежет оснащение своих автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen, как и другие автопроизводители, вынужден адаптироваться, чтобы выжить во время глобального дефицита комплектующих. Накануне стало известно о «кризисных пакетах», которые вводит компания Audi, а теперь появилась информация об аналогичном решении материнского Volkswagen.

Под «кризисными пакетами» мы подразумеваем сокращенный список оснащения автомобилей. Производители удаляют те или иные вспомогательные системы, к примеру, систему экстренного торможения или адаптивного круиз-контроля, но зато затрачивают на изготовление автомобиля гораздо меньше микрочипов, которые в данный момент находятся в дефиците.

Собственно, Volkswagen решил так поступить с моделями бюджетного и среднего класса, то есть седана Jetta, кроссоверов Atlas и Tiguan. Большинство из них лишатся системы мониторинга слепых зон, дорогих мультимедийных систем и электропривода дверей багажника (на кроссоверах)

 

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