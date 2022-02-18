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18 фев 2022

Volkswagen ведет переговоры с Huawei по покупке беспилотных технологий

Volkswagen ведет переговоры с Huawei по покупке беспилотных технологий
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen Group ведёт переговоры с китайской корпорацией Huawei по поводу покупки её дочернего предприятия по разработке технологии беспилотного управления для автомобилей.

Зачем немецкому концерну идти на такой шаг? СМИ сообщают, что у Volkswagen есть  желание укрепить свои позиции на китайском рынке. В сегменте электрокаров компания уже опередила некоторых конкурентов, но ей пока далеко до Tesla и BYD. Китайские технологии могут  здесь обеспечить некоторое преимущество. Отметим, что глава Volkswagen, Герберт Дисс, заявил, что беспилотники получат широкое в течение ближайших двадцати пяти лет.

Отметим, что массовые испытания беспилотников были запущены Volkswagen еще в 2019 году. Машины построены на базе электрического «Гольфа». В комплекс оборудования входят 14 видеокамер, 11 лазерных сенсоров и еще семь радаров разного типа. При помощи этих устройств искусственный интеллект получает и обрабатывает до пяти гигабайт информации. Общая мощность системы настолько высока, что соответствует производительности примерно 15 современных ноутбуков.

При написании новости использовалась информация:
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