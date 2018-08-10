В США пикапы настолько популярны, что на протяжении нескольких десятилетий возглавляют рейтинги продаж. Но бал правят местные автопроизводители, а все попытки иностранцев войти в этот сегмент обычно заканчивались провалом

Тем не менее, в Volkswagen вновь вернулись к идее обсуждения большого пикапа, который мог бы быть создан на базе кроссовера Atlas (в России продается под именем Teramont). Связано это с тем, что немецкая компания стремится обелить себя в глазах американцев после Дизельгейта. Кроме того, рынок Северной Америки стал вторым по приоритетности.

«Такой автомобиль хорошо бы подошел нашему бренду, так как мы хотим стать более американской маркой в США. Но к вопросу следует подходить осторожно, так как это очень патриотичный сегмент, где доминируют местные автопроизводители», — заявил в интервью британскому Autocar глава Volkswagen of USA Генрих Воекбен.

Если будет принято положительное решение, то пикап наверняка будет создан по мотивам концепта Volkswagen Atlas Tanoak, который был показан в США в начале года.

У кроссовера была увеличена колесная база, изменен облик передней и задних частей кузова. То есть получился пикап с несущим кузовом, такой в США есть только один, Honda Ridgeline. Интерьер пересекается с недавно показанным концептом Atlas Cross Sport, единственное отличие: селектор «автомата» с фиксируемыми положениями.

Технически машина ничем не отличается от Atlas/Teramont: под капотом 3,6-литровый V6 мощностью 280 л.с. агрегатированный с 8-ступенчатым «автоматом». Полный привод постоянный. Единственное, инженеры Volkswagen добавили понижающую передачу.