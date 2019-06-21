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21 июн 2019

Volkswagen вывел на тесты кросс-кабриолет

Volkswagen вывел на тесты кросс-кабриолет

На дорогах общего пользования был замечен кроссовер Volkswagen T-Roc с тканевой складной крышей. Премьера новинки состоится до конца этого года

Похоже, что концерн Volkswagen решил замахнуться на славу Range Rover Evoque. Судя по фотографиям с дорожных тестов, кросс-кабриолет получил тканевый верх и две двери. Известно, что на рынке автомобиль предложат с безальтернативным передним приводом. Причины такого решения достаточно логичны - вариант с четырьмя ведущими колесами оказался слишком тяжелым.

Что касается моторной гаммы, то её кабриолет разделит со стандартным T-Roc. В нее войдут «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил и двухлитровый двигатель с отдачей 190 лошадиных сил, которые сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

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