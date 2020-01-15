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15 янв 2020

Зеленые поляки забрали у Volkswagen более тридцати миллионов долларов

Зеленые поляки забрали у Volkswagen более тридцати миллионов долларов

Грандиозная эпопея с наказанием Volkswagen за манипуляции с вредными выбросами продолжается. Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши оштрафовало компанию Volkswagen Group Polska на кругленькую сумму

120 миллионов злотых (более $31 млн), именно такая сумма указана в санкционных документах. «Штраф наложен за введение в заблуждение относительно уровня выбросов выхлопных газов. Это самый высокий штраф в истории UOKiK за нарушение прав потребителей», - подчеркнули в управлении.

«Управление по охране конкуренции и потребителей — это еще один орган по защите прав потребителей в Европе, который вынес решение по этому вопросу. Volkswagen манипулировал показателями выбросов выхлопных газов, вводил в заблуждение потребителей, утверждая, что его транспортные средства являются экологически чистыми», — цитирует UOKiK заявление своего председателя Марека Нехчала.

При написании новости использовалась информация:
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