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14 июл 2020

Volvo S80 оказался опасным для детей

Volvo S80 оказался опасным для детей

Швейцарская организация Dynamic Test Center провела краш-тест шведского седана Volvo S80 первого поколения. Уровень пассивной безопасности проверили в ходе столкновения с несминаемым препятствием со 100-процентным перекрытием

Любители покупать старый премиум по цене нового Hyundai Solaris. Запомните, Volvo S80, например, опасен для детей.  Поясним, столкновение проводилось на скорости 50 км/ч. На водительском месте находился манекен взрослого человека с измерительным оборудованием. На переднем пассажирском сиденье разместили манекен трёхлетнего рёбенка, а на заднем — шестилетнего. Оба — без специальных удерживающих устройств.

По итогам испытания Dynamic Test Center сделал следующие выводы. Подушки безопасности и натяжители ремней безопасности сработали в штатном режиме. Манекен водителя не зафиксировал опасных перегрузок, которые в момент удара действуют на голову, шею, грудь и ноги, но контакт шей детей с ремнём безопасности был охарактеризован как опасный. Также отмечается, что деформация не затронула внутреннее пространство салона.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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