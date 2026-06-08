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8 июн 2026

Volvo готовит масштабное обновление для кроссовера XC60

Volvo готовит масштабное обновление для кроссовера XC60
Автор фото: фирма-производитель

Согласно опубликованным данным, модель получит не только изменения во внешности, но и новую батарею

В первую очередь, речь идет о модификации XC60 T8 с перезаряжаемой гибридной системой. Ей досталась более энергоемкая батарея, благодаря которой запас хода увеличился до 161 км на электротяге (прирост примерно в три раза). Для сравнения, гибридный Mercedes Benz GLC 350e способен проехать без запуска ДВС до 87 км.

Напомним, что приводится в движение кроссовер 2,0-литровым турбомотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность системы – 455 л.с. и 709 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до «сотни» – 4,5 с.

Ожидается, что узнать новинку можно будет по иной светотехнике и новой фирменной решетке радиатора. Остальные внешние изменения сведут к минимуму. Премьера обновленного кроссовера ожидается в начале следующего года.
 

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