Avatr 11 получил гибридную версию

Компания Avatr представила обновленную версию кроссовера 11. Доработок в дизайне практически нет, но теперь в моторную гамму входит гибридная версия

Бензоэлектрическая силовая установка на Avatr 11 аналогична модели 12. Под капотом расположился 1,5-литровый турбомотор, который работает в паре с электродвигателем на задней оси мощностью 314 л.с. Емкость аккумулятора - 39 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 225 км, а в гибридном режиме - 1065 км.

Узнать обновленный Avatr 11 можно только по иному бамперу, который теперь разрезается полосой, отходящей от передних фар. В остальном рестайлинг соответствует актуальной версии кроссовера. Бонусом к гибридной версии стала более низкая начальная цена - 279 900 юаней (примерно 4 100 000 рублей).