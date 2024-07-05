Марка Avatr показала “космический” салон нового кроссовера 07

Китайская компания Avatr продолжает делиться некоторыми данными о своем новом кроссовере под индексом 07. В этот раз рассекретили салон. Ожидается, что продажи автомобиля начнутся в сентябре

Салон Avatr 07 выполнен в достаточно футуристической стилистике. Привлекают внимание необычные сиденья, овальное рулевое колесо и четыре экрана на приборной панели. Два экрана отведены под мультимедийную систему и приборную панель и еще два по краям служат дисплеями камер заднего вида. В отделке используется кожа Nappa и тканевые материалы. Оба передних кресла получили подставки для ног и могут раскладываться в полностью горизонтальное положение. Задний ряд спроектирован для двух пассажиров, хотя и полу-место посередине для третьего человека имеется. Утверждается, что 65% всего свободного пространства в автомобиле отведено для пассажиров заднего ряда.

Напомним, что Avatr 07 будет предложен как с полностью электрической силовой установкой, так и в виде гибрида. В первом случае автомобиль комплектуется одним или двумя электромоторами мощностями 343 л.с. и 598 л.с. соответственно. Запас хода у одномоторной версии - 610 км, а двухмоторной - 650 км. Гибрид оснастили 1,5-литровым турбомотором на 115 л.с. и электромотором мощностью 314 л.с. Привод в этом случае будет задний. Но за доплату автомобиль можно оснастить дополнительным электромотором спереди на 178 л.с. Заявленный запас хода на электротяге - 230 и 220 км соответственно.