Марка Avatr представила новый седан 06

Китайская компания Avatr поделилась изображениями своего нового седана 06. Предполагается, что силовая установка позаимствована у кроссовера 07

Внешне Avatr 06 очень напоминает старший седан 12, но отличается габаритами и рядом деталей. Например, здесь иные бампера, немного по-другому оформлена оптика и линия крыши заканчивается небольшим спойлером в виде утиного хвоста. Кроме этого, можно заметить, что 06 также получил камеры вместо привычных зеркал заднего вида. Габариты “шестерки”: 48555/1690/1450 мм., при колесной базе 2940 мм. Вероятно, внутри также установлены несколько экранов: центральный тачскрин мультимедиа и установленная за ним цифровая панель, объединяющая “приборку” и дисплеи боковых камер.

Технические характеристики пока не сообщаются, но предполагается, что модель позаимствовала силовую установку от кроссовера 07. Это значит, что покупателям предложат 598-сильную полностью электрическую версию и гибридную с 1,5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями (суммарная мощность 492 л.с.).