Потянуло на сладенькое? Тогда почему бы не совместить приятное с полезным? Так мы и рассудили, отправившись на обновленном Mitsubishi ASX на границу Московской и Владимирской областей, в город Покров

Казалось бы, таких небольших городков, как Покров, в нашей стране немало. И все же он по-своему уникален – в нем знают особый толк в сладостях. Начнем с того, что здесь пекут знаменитые покровские пряники. А еще работает кондитерская фабрика, производящая конфеты и шоколад. Более того, шоколаду тут посвящены даже музей и… памятник! Чем не повод отправиться в познавательное и вместе с тем «вкусное» путешествие?

На волю, в пампасы!

Но сперва – новая встреча с нашим добрым знакомым Mitsubishi ASX. Со времени нашего предыдущего совместного путешествия он успел обновиться: получил иное оформление передней части кузова, модернизированный салон, расширенный список опций. При этом инженеры и стилисты сохранили главное – ASX остался универсальным и очень удобным городским автомобилем. Кстати, он убедительно опровергает постулат о том, что, дескать, для города нет смысла покупать кроссовер, пусть и компактный. На самом деле для условий даже российской столицы и ее окрестностей эта машина подходит идеально.

Так, на хороших трассах она едет ровно, мягко, тихо. А если судьба занесет вас в глубинку, то и там «японец» не спасует перед ухабами, выбоинами и прочими «радостями» отечественных дорог. Наконец, когда душа попросит странствий, ASX и тут сможет всецело поддержать владельца. На глади загородного шоссе он готов показать прыть – 2-литровый 150-сильный мотор, агрегатированный с бесступенчатым вариатором, разгоняет японский SUV бодро и даже задиристо. Причем настолько, что рекомендуем уделять больше внимания спидометру, – есть риск увлечься и незаметно для себя «поймать» штраф за превышение скорости. Вместе с тем кроссовер не испугает и относительно серьезное бездорожье, если действовать аккуратно, с умом, то Mitsubishi не подведет и в этом случае. Водителю просто необходимо учитывать габариты и свесы машины, а с остальным она справится сама, благо у нее есть полный привод.

Вот и получается, что «городской» кроссовер ASX настоящий мастер на все руки. А ведь мы еще не упомянули об удобстве посадки, отличной обзорности, очень понятном и приятном рулевом управлении, продуманной эргономике салона, отменной плавности хода на любом покрытии… И шумоизоляция у этого «японца» основательная – звук двигателя почти не пробивается в салон, заметить его тональность можно, только если прислушиваться специально, да еще и отключив при этом аудиосистему. Не досаждает и шум встречного воздуха. Как видите, достоинств столько, что полюбить автомобиль будет легко с первой же поездки.

К таким выводам мы пришли не на пустом месте, их удалось сформулировать по дороге к точке назначения. К слову, именно эта трасса позволила нам в полной мере насладиться не только динамикой Mitsubishi на шоссе, но и плавностью хода: как и многие другие, Горьковское шоссе напоминает испытательный полигон, где гладкие и ровные участки перемежаются с разнообразными препятствиями. Однако наш ASX и с этой непростой задачей справился! Причем нередко мы ловили на себе завистливые взгляды соседей по потоку, вынужденных из-за ям и кочек снижать скорость до минимума там, где мы двигались вполне уверенно.

N 55°55’04.8”, E 39°10’40.7”

Но вот осталось позади около сотни километров подмосковных дорог, мелькнул за окном знак, обозначающий границу областей. Кстати, когда решите повторить наше путешествие, постарайтесь не пользоваться мобильным телефоном, ведь в Покрове вы окажетесь уже в зоне роуминга!

Сам же Покров встретил нас не слишком приветливо – серьезными пробками, в которых ASX вновь показал себя лишь с лучшей стороны: при медленном продвижении в потоке автомобиль едет спокойно, без рывков, чутко реагируя на все нажатия педали – как «газа», так и тормоза. В результате вскоре мы заприметили привлекательную пекарню с магазином, увидели также вход в музей и приступили к реализации своей программы – отправились знакомиться с местными сладостями.

Удивительно, но покровский пряник в нашей стране не столь популярен, как тульский. Это странно, ведь история у него тоже немалая. Покров славился своей сладкой выпечкой еще 200 лет назад – в то время пряники выпекали в имении графа Баскакова. Со временем старый промысел чуть было не оказался забытым, но нашлись люди, возродившие традиции.

Да и по сути покровский и тульский пряники очень похожи. Основная разница состоит в том, что в Покрове в тесто не добавляют яиц. Впрочем, есть и другое различие: если в Туле пекут главным образом классические печатные пряники, то здесь царит разнообразие – можно найти и привычный пряник с начинкой из сгущенки и грецких орехов, и совсем мягкий вариант, больше похожий на пирог, и даже покрытые разноцветной глазурью имбирные прянички для детей. В общем, каждый член семейства найдет угощение по вкусу.

Следом стоит пройти в небольшой парк, где 1 июля 2009 года установили… памятник шоколаду! Эта бронзовая статуя в виде феи с шоколадкой в руке – символ 15-летия градообразующего предприятия, производящего разнообразные разновидности шоколада. Есть версия, что местная «шоколадная фея» – первый в мире памятник шоколаду.

Ну а теперь пришло время навестить Музей шоколада. Его открыли в 2004 году при местном краеведческом музее по инициативе все того же градообразующего предприятия. И хотя музей не поражает размерами, посетить его действительно интересно. Ведь вам поведают о том, из чего делают шоколад, история которого насчитывает уже более 4000 лет, где произрастает и собирается используемое для него сырье, в чем состоят его полезные свойства, как его готовили индейцы ольмеки. Кроме того, расскажут об известных шоколадных магнатах и кондитерах, покажут все стадии производства, разнообразные изделия, оригинальные инсталляции, макет производственного комплекса, какао-дерево и даже действующий шоколадный фонтан.

Все это не случайно. Местная шоколадная фабрика, открытая с подачи европейских инвесторов чуть более двух десятков лет назад, в 1997-м, сейчас является одним из самых крупных подобных предприятий в масштабах всей России, выпускает продукцию целого ряда мировых брендов и входит в тройку лидеров отечественного рынка шоколада. Так что Покров полностью оправдывает свою репутацию «сладкой столицы» не просто Владимирской области, но и всей страны. Особенно же нам понравилось, что здесь можно не только многое узнать о лакомствах, но и свести с ними, так сказать, личное гастрономическое знакомство.

Так что если вы ищете место, где можно с пользой провести свободный день, то не мешкайте и отправляйтесь по нашим следам в Покров! Правда, мы должны кое о чем предупредить. Во-первых, в ходе дегустаций лучше проявить умеренность и проследить, чтобы «тестированием» продукции не увлекалась ваша детвора. А во-вторых, в дорогу советуем отправиться на удобном, уютном и приспособленном для путешествий автомобиле. Таком, каким показал себя обновленный Mitsubishi ASX.