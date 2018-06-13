Потянуло на сладенькое? Тогда почему бы не совместить приятное с полезным? Так мы и рассудили, отправившись на обновленном Mitsubishi ASX на границу Московской и Владимирской областей, в город Покров
Казалось бы, таких небольших городков, как Покров, в нашей стране немало. И все же он по-своему уникален – в нем знают особый толк в сладостях. Начнем с того, что здесь пекут знаменитые покровские пряники. А еще работает кондитерская фабрика, производящая конфеты и шоколад. Более того, шоколаду тут посвящены даже музей и… памятник! Чем не повод отправиться в познавательное и вместе с тем «вкусное» путешествие?
Но сперва – новая встреча с нашим добрым знакомым Mitsubishi ASX. Со времени нашего предыдущего совместного путешествия он успел обновиться: получил иное оформление передней части кузова, модернизированный салон, расширенный список опций. При этом инженеры и стилисты сохранили главное – ASX остался универсальным и очень удобным городским автомобилем. Кстати, он убедительно опровергает постулат о том, что, дескать, для города нет смысла покупать кроссовер, пусть и компактный. На самом деле для условий даже российской столицы и ее окрестностей эта машина подходит идеально.
Так, на хороших трассах она едет ровно, мягко, тихо. А если судьба занесет вас в глубинку, то и там «японец» не спасует перед ухабами, выбоинами и прочими «радостями» отечественных дорог. Наконец, когда душа попросит странствий, ASX и тут сможет всецело поддержать владельца. На глади загородного шоссе он готов показать прыть – 2-литровый 150-сильный мотор, агрегатированный с бесступенчатым вариатором, разгоняет японский SUV бодро и даже задиристо. Причем настолько, что рекомендуем уделять больше внимания спидометру, – есть риск увлечься и незаметно для себя «поймать» штраф за превышение скорости. Вместе с тем кроссовер не испугает и относительно серьезное бездорожье, если действовать аккуратно, с умом, то Mitsubishi не подведет и в этом случае. Водителю просто необходимо учитывать габариты и свесы машины, а с остальным она справится сама, благо у нее есть полный привод.
Вот и получается, что «городской» кроссовер ASX настоящий мастер на все руки. А ведь мы еще не упомянули об удобстве посадки, отличной обзорности, очень понятном и приятном рулевом управлении, продуманной эргономике салона, отменной плавности хода на любом покрытии… И шумоизоляция у этого «японца» основательная – звук двигателя почти не пробивается в салон, заметить его тональность можно, только если прислушиваться специально, да еще и отключив при этом аудиосистему. Не досаждает и шум встречного воздуха. Как видите, достоинств столько, что полюбить автомобиль будет легко с первой же поездки.
К таким выводам мы пришли не на пустом месте, их удалось сформулировать по дороге к точке назначения. К слову, именно эта трасса позволила нам в полной мере насладиться не только динамикой Mitsubishi на шоссе, но и плавностью хода: как и многие другие, Горьковское шоссе напоминает испытательный полигон, где гладкие и ровные участки перемежаются с разнообразными препятствиями. Однако наш ASX и с этой непростой задачей справился! Причем нередко мы ловили на себе завистливые взгляды соседей по потоку, вынужденных из-за ям и кочек снижать скорость до минимума там, где мы двигались вполне уверенно.
Но вот осталось позади около сотни километров подмосковных дорог, мелькнул за окном знак, обозначающий границу областей. Кстати, когда решите повторить наше путешествие, постарайтесь не пользоваться мобильным телефоном, ведь в Покрове вы окажетесь уже в зоне роуминга!
Сам же Покров встретил нас не слишком приветливо – серьезными пробками, в которых ASX вновь показал себя лишь с лучшей стороны: при медленном продвижении в потоке автомобиль едет спокойно, без рывков, чутко реагируя на все нажатия педали – как «газа», так и тормоза. В результате вскоре мы заприметили привлекательную пекарню с магазином, увидели также вход в музей и приступили к реализации своей программы – отправились знакомиться с местными сладостями.
Удивительно, но покровский пряник в нашей стране не столь популярен, как тульский. Это странно, ведь история у него тоже немалая. Покров славился своей сладкой выпечкой еще 200 лет назад – в то время пряники выпекали в имении графа Баскакова. Со временем старый промысел чуть было не оказался забытым, но нашлись люди, возродившие традиции.
Да и по сути покровский и тульский пряники очень похожи. Основная разница состоит в том, что в Покрове в тесто не добавляют яиц. Впрочем, есть и другое различие: если в Туле пекут главным образом классические печатные пряники, то здесь царит разнообразие – можно найти и привычный пряник с начинкой из сгущенки и грецких орехов, и совсем мягкий вариант, больше похожий на пирог, и даже покрытые разноцветной глазурью имбирные прянички для детей. В общем, каждый член семейства найдет угощение по вкусу.
Следом стоит пройти в небольшой парк, где 1 июля 2009 года установили… памятник шоколаду! Эта бронзовая статуя в виде феи с шоколадкой в руке – символ 15-летия градообразующего предприятия, производящего разнообразные разновидности шоколада. Есть версия, что местная «шоколадная фея» – первый в мире памятник шоколаду.
Ну а теперь пришло время навестить Музей шоколада. Его открыли в 2004 году при местном краеведческом музее по инициативе все того же градообразующего предприятия. И хотя музей не поражает размерами, посетить его действительно интересно. Ведь вам поведают о том, из чего делают шоколад, история которого насчитывает уже более 4000 лет, где произрастает и собирается используемое для него сырье, в чем состоят его полезные свойства, как его готовили индейцы ольмеки. Кроме того, расскажут об известных шоколадных магнатах и кондитерах, покажут все стадии производства, разнообразные изделия, оригинальные инсталляции, макет производственного комплекса, какао-дерево и даже действующий шоколадный фонтан.
Все это не случайно. Местная шоколадная фабрика, открытая с подачи европейских инвесторов чуть более двух десятков лет назад, в 1997-м, сейчас является одним из самых крупных подобных предприятий в масштабах всей России, выпускает продукцию целого ряда мировых брендов и входит в тройку лидеров отечественного рынка шоколада. Так что Покров полностью оправдывает свою репутацию «сладкой столицы» не просто Владимирской области, но и всей страны. Особенно же нам понравилось, что здесь можно не только многое узнать о лакомствах, но и свести с ними, так сказать, личное гастрономическое знакомство.
Так что если вы ищете место, где можно с пользой провести свободный день, то не мешкайте и отправляйтесь по нашим следам в Покров! Правда, мы должны кое о чем предупредить. Во-первых, в ходе дегустаций лучше проявить умеренность и проследить, чтобы «тестированием» продукции не увлекалась ваша детвора. А во-вторых, в дорогу советуем отправиться на удобном, уютном и приспособленном для путешествий автомобиле. Таком, каким показал себя обновленный Mitsubishi ASX.
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