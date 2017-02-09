Колеся вдоль Лазурного берега Франции в комфортабельном салоне лимитированной версии Skoda Rapid, так и тянет представить, что в руках не руль автомобиля, а яхтенный штурвал. И это неспроста

Лазурный берег – место с самой высокой концентрацией приятных впечатлений на квадратный километр в мире. Ну, или по крайней мере одной из самых высоких. Здесь собрано все то, что призвано доставлять удовольствие путешественнику: и роскошь Монте-Карло, и тонкие ароматы Грасса, и «открыточная» красота маленьких городков со сложносочиненными названиями... И все это – на расстоянии вытянутой руки друг от друга.

Правда, чтобы сполна насладиться этими сокровищами, потребуется выполнить парочку условий. Во-первых, сесть в автомобиль, дабы ничего не упустить (обидно ведь не завернуть в уютный городок только потому, что составители расписания автобусов решили, что вам туда не надо). А во-вторых, отправиться сюда зимой, когда уставший от туристов Лазурный берег приходит в себя и становится достоянием его обитателей, сбрасывающих привычную спесь и тепло глядящих на забравшихся в их края в это время года путешественников.

Делу – время

Если не попасть на Рождество или школьные каникулы, которые во Франции случаются немного чаще, чем в России (не успели ученики отгулять рождественские – с середины декабря по начало января, как впереди уже маячат зимние, длящиеся с 11 по 27 февраля), то можно без проблем рассчитывать и на номер в отеле, и на столик в любом, даже самом «звездном» ресторане. Их шефы вводят в меню специальные зимние блюда, а официанты сбрасывают с себя маску холодного пренебрежения и становятся теми, какими их знают соотечественники, – немного желчными, но все же добродушными ребятами, которые не поскупятся на острое словцо и обязательно завяжут с посетителями светскую беседу: «Ужасная погода, не находите? (Ужасными разговорчивому персонажу в фартуке до пола кажутся ветер, мешающий сполна насладиться сияющим в разгар декабря солнцем, и 15 градусов на термометре.) Вы здесь на каникулах?»

Впрочем, несмотря на то что до каникул еще далековато (а дисциплинированные французы, даже давно выйдя из школьного возраста, ходят в отпуск по календарю, а за стол садятся по будильнику), ответ, что нет, совсем не на каникулах, а вовсе наоборот, по работе, заставит его удивиться: в иностранцах здесь даже вне сезона видят праздных отпускников.

Между тем на Лазурный берег нас привело дело – протестировать лимитированный лифтбек Skoda Rapid в его, что называется, естественной среде обитания. В естественной, потому что эту версию чешские автомобилестроители снабдили многообещающим шильдиком – Monte Carlo. И, конечно же, шильдиком не ограничились.

Как вы яхту назовете, так она и поплывет, – это о нем, о Skoda Rapid. Прибавив к имени модели название монегаскской столицы, чехи не только хотели указать на то, что добавили лифтбеку роскоши, которая позволит ему не потеряться на дорогах Монте-Карло, в потоке 458-х Ferrari и девятисотых Porsche. В данном случае Monte Carlo – это скорее не про роскошь, а про автоспорт, которым, надо сказать, увлечено не только прибрежное княжество, но и сам чешский бренд, причем почти с момента своего основания. Да что там говорить, в знаменитом ралли Monte Carlo марка Skoda участвует едва ли не с начала времен. И небезуспешно, уже 80 лет назад компания решила отметить свои триумфы в Монте-Карло выпуском особой серии машин: Skoda Popular Sport Monte Carlo были представлены в 1936 году на выставке в Париже и разошлись по королевским гаражам и состоятельным поклонникам марки. Нынешний же, приуроченный к юбилею релиз получился куда более демократичным, хотя и ему элегантности и спортивной прыти не занимать. Разумеется, чтобы испытать в деле все достоинства и опции этого автомобиля, одного Монте-Карло будет мало (иначе пришлось бы ограничиться тестом парковочного ассистента), так что почему бы не проехаться и по окрестностям?

В ритме… ралли

Аэропорт Ниццы – Лазурный берег в миниатюре. Тут тебе и пальмы сразу за стеклянными стенами, и волнующая синева моря чуть поодаль, и бутики высоких брендов, разбросанные по обоим терминалам. Чтобы добраться отсюда до Монако, где собственного аэропорта нет и не предвидится, можно воспользоваться вертолетом регулярных линий. Или сесть за руль, объехать многочисленные здания аэропорта, покрутиться среди мясистых опунций на круговых развязках, каждая из которых считается площадью и носит имя какого-нибудь выдающегося французского летчика, и, проехав насквозь Ниццу и еще пару крошечных коммун, добраться до Монако.

Самое время проанализировать первые впечатления от автомобиля. Его создатели руководствовались старой истиной насчет того, что незнакомцев встречают по одежке, и позаботились о том, чтобы он нравился с первого взгляда всем без исключения. Угольно-черная решетка радиатора, черные литые диски, тонированные стекла и «противотуманки», ксеноновая оптика, контрастные зеркала – тут множество поводов для симпатий. Открыв дверь, обнаруживаешь «раллийный» кожаный руль, похожую на кокпит приборную доску, вмонтированную в отделанную под карбон переднюю панель, и спортивные сиденья с ярко-красными ребрами и четырьмя контрастными линиями, проходящими через центр. Кресла, впрочем, не только выглядят красиво, но и спину поддерживают неплохо: оно и понятно, ралли – дело утомительное.

Зачем вообще ехать в Монако? Исключив банальные варианты (увидеть своими глазами Гран-при Formula 1 на самом капризном треке мира, встретить своего принца и сделать пару ставок в здешнем казино), каждый найдет для себя собственный ответ. Провести ночь в Jimmy’z или Black Legend, снять пару селфи в знаковых местах, обнаружить в Монте-Карло самый настоящий японский сад или погрузиться в изучение подводного мира в Океанографическом музее, директором которого когда-то трудился сам Жак-Ив Кусто, – у каждого свое Монако. В любом случае, однако, стоит подняться на вершину скалы Сент-Антуан, туда, где над обрывом столпились здания старой столицы княжества – Монако-Вилль, и заглянуть в Музей автомобилей Ренье III – этот князь знал толк в четырехколесных сокровищах!

Посетив экспозицию, особенно приятно самому сесть за руль и покатить дальше, в сторону лимонной Ментоны. Или наоборот, развернуться на 180 градусов и, вновь миновав притихшую на зиму Ниццу, двинуться на запад, в сторону Прованса. Сделать остановку в Каннах, у подножия Дворца фестивалей, свернуть на север, на дорогу Наполеона, чтобы заглянуть в Мужен – городок, который вдохновлял браться за кисть не только Пабло Пикассо, но и, например, сэра Уинстона Черчилля (до потомков дошел пейзаж его авторства, запечатливший Мужен). Либо отправиться к Вердонскому ущелью, самому глубокому каньону континентальной Европы.

Несмотря на общую благоустроенность шоссе Лазурного берега и Прованса, дорога к Вердонскому ущелью обещает стать настоящим испытанием и для водителя, и для автомобиля. От Канн до ущелья какая-то сотня километров, но они изобилуют подъемами и спусками, крутыми поворотами, которые от обрывающейся круто вниз скалистой пропасти подчас отделяет лишь символическое ограждение. Адреналина добавляют и лихо проносящиеся по узенькой дорожке бойкие мотоциклисты: водителю здесь потребуются железные нервы, пассажирам – средство от укачивания, а автомобилю – «умная» начинка вроде системы курсовой устойчивости ESC, которой укомплектован Rapid. Надо заметить, что над его безопасностью инженеры потрудились основательно, снабдив автомобиль антиблокировочной системой, шестью надувными подушками и шторками безопасности, в случае ЧП отделяющими пассажиров и водителей от стекол и боковых стоек. На горных дорогах пригодятся и противотуманные фары с функцией Corner, и умение машины контролировать состояние пилота – заметив усталость, «чех» выведет на кокпит иконку кофейной чашки и предупреждающую надпись: Take a break!

Радости жизни

Сказано – сделано. Останавливаемся в Грассе, небольшом городке, который много десятилетий сохраняет статус мировой парфюмерной столицы. Хотя выглядит он совсем не по-столичному, а местами смотрится даже каким-то неухоженным. Главная достопримечательность города – это, конечно же, Музей парфюмерии, где можно погрузиться в мир натуральных ароматических эссенций, научиться самостоятельно составлять композиции, узнать пару-тройку занимательных, хотя и бесполезных фактов (например, что растущие в этих краях горькие апельсины (bigarade) в пищу не годятся, зато именно из них делают ту самую «флердоранжевую воду», которую в Провансе добавляют не только в духи, но и в еду). Не забудьте на выходе приобрести несколько готовых ароматических впечатлений – пахучих бумажных саше, чтобы наполнить запахами по мотивам картин Ван Гога или Моне остаток пути. По крайней мере, не будет так обидно, что знаменитые лавандовые поля в это время года представляют собой ощетинившиеся коричневые сухие кусты, рассаженные ровными рядами.

Для тех, кто двигается со стороны Канн, Вердонское ущелье начинается с городка Кастеллань, над которым нависает высоченная скала, увенчанная церковью Нотр-Дам-дю-Рок. Чтобы добраться до нее, придется выйти из машины и совершить получасовой пеший подъем. От Кастеллани к ущелью ведет дорога D952, она проходит по северному краю Вердонского горла и открывает удивительные виды на окружающую местность. Здесь стоит ориентироваться по указателям, направляющим от одной смотровой площадки к другой. Практически от любой из них по пешеходной тропе можно спуститься по крутым скалам вниз, к реке, которая, собственно, и образует каньон. На другом, западном краю каньон упирается в ярко-голубую гладь воды, можно по-думать, что перед вами вновь лазурь Средиземного моря, если не знать, что до него отсюда – почти сотня километров. Но нет, это не море и даже не озеро (несмотря на то, что этот объект носит название озеро Сен-Круа), а разлившаяся в естественном ложе река Вердон.

Путешествие в Вердонское ущелье дарит удовольствие всем органам чувств. Живописные пейзажи услаждают взор, обоняние улавливает запахи хвойных деревьев, еще более яркие на зимнем ветру, слух отдыхает в природной тишине – осталось дополнить картину какими-нибудь вкусовыми ощущениями. Вообще-то, гастрономические удовольствия предлагаются здесь на каждом шагу, так что можно выбрать любое заведение. Скажем, вернуться в Кастеллань и совершить трапезу в паре шагов от того места, где две сотни лет тому назад отобедал в компании старинного друга возвращающийся с острова Эльба Наполеон (ищите памятную табличку на rue Nationale). Такая компания (пусть и заочная) иногда провоцирует к большим свершениям. Например, к куда более масштабным путешествиям – по принципу «куда глаза глядят». А что, уютный и продуманный до мелочей салон Skoda Rapid вкупе со спортивными сиденьями не дадут устать, а если сложить задний ряд кресел, то можно заполнить багажом еще 1490 л полезного пространства и – в путь, колесить по Европе.