Как выяснилось из специального доклада ООН, самой счастливой страной в 2017 году признана Норвегия. Мы решили посетить ее, чтобы узнать на месте, в чем же на самом деле состоит «формула мирового счастья». При этом пришлось поломать голову, какой автомобиль выбрать для такого путешествия. После недолгих споров остановились на Mazda MX-5 RF

Еще год назад в рейтинге самых счастливых стран, подготовленном Организацией Объединенных Наций, северная Норвегия числилась лишь на четвертом месте. И вдруг выскочила на первое. Притом что в топ-10 вслед за ней вошли Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Согласитесь, перечень достойный – каждое из этих государств можно назвать страной без крайностей, в значительной мере ориентированной на людей. Но в чем-то ведь их всех обошли норвежцы! Однако понять, в чем именно, нельзя, пока не «нырнешь» внутрь общества, не посетишь города и села королевства.

Другой вопрос – на чем в поисках счастья отправляться: автомобиль не должен быть банальным, скучным. И Mazda MX-5 подошел как никто другой. Во-первых, он тоже рекордсмен и лидер – за годы выпуска модели таких машин было приобретено более миллиона штук, благодаря чему этот родстер стал самым массовым на планете. Во-вторых, версия Retractable Fastback (с аббревиатурой RF в названии) – практически новая модель, за этими литерами кроется не просто жесткий верх, а целый ряд отличий от версии с мягкой складной крышей. В-третьих, едва «выйдя в свет», новинка до такой степени впечатлила автоэкспертов, что сразу собрала все мыслимые титулы – от «Всемирный автомобиль года 2016» и «Дизайн года» в том же конкурсе до схожих призов национального масштаба в разных странах, скопив в общей сложности более 30 наград.

Что ж, на такой машине совсем не зазорно отправляться в гости к невероятно счастливым потомкам викингов и троллей. Тем более что Mazda вызвалась доставить нам автомобиль из Германии в Берген – второй по величине город Норвегии. Оттуда мы и начали свой вояж по стране фьордов.

Лови момент!

Расположенный на семи холмах Берген знаменит не только тем, что был заложен еще в 1070 году, а с 1217-го по 1299-й являлся столицей Норвегии, но и тем, что в среднем 270 дней в году в нем идут дожди. Но нам повезло, «ворота в царство фьордов» (как еще называют этот населенный пункт) встретили ярким солнцем и теплом. Прекрасно! Это значит, что в Mazda MX-5 RF сразу же можно сложить крышу и покатить в буквальном смысле с ветерком, кто знает, какой окажется погода уже завтра?

Впрочем, для начала надо бы обжить автомобиль, как минимум уложить багаж и обустроиться самим. Ведь по законам жанра двухместные машины не балуют пространством, а именно эта – MX-5 четвертого поколения – оказалась еще и самой компактной за всю историю модели: и база у нее короче, чем у предшественницы, и длина кузова (причем на добрый десяток сантиметров), и вес меньше на целый центнер! Тем не менее мы размещаемся вполне комфортно: все рюкзаки, включая фотооборудование, вошли в 130-литровый багажник, мелочевка – в бардачок между сиденьями, а пассажир и водитель – в низко посаженные, но все равно удобные кресла.

Итак, нигде «не жмет, не давит», каждая кнопка-рукоятка под рукой, обзор во все стороны отличный, в центре передней панели – крупный дисплей «мультимедийки» с навигацией, способной распознавать пробки и предлагать пути объезда. Можно ехать? Нет, все-таки надо убрать крышу. Жму клавишу под «барашками» климатической системы, и пластиковый верх-трансформер в несколько приемов исчезает где-то в недрах кузова. При этом за спиной тех, кто сидит в салоне, остается своего рода защитный капюшон. Из-за него эта модификация уже не родстер, где есть только дуги безопасности, а тарга. И это – первое важнейшее отличие версии RF. Об остальных поговорим позднее, когда оценим их на норвежских трассах.

Где-то в подземельях…

Общая протяженность дорог в Норвегии – около 95 тыс. км. Три четверти из них имеют твердое покрытие, и мы надеемся, что именно по ним проложили свой более чем 1000-километровый маршрут, – едем все-таки не на кроссовере. Но журналистское любопытство вещь коварная: едва удаляемся от Бергена, начинаем поддаваться искушениям. Вот поодаль от шоссе красивый водопад, вон там – какой-то необычный мост, а здесь уходит в лес живописная дорожка. Не удержавшись, все-таки сворачиваем в сторону и с ходу попадаем на… проселок. Однако ничего страшного не происходит – автомобиль, оставляя за собой шлейф пыли, уверенно катит по грунтовке, и дискомфорта мы не ощущаем.

Что же касается асфальта, то Mazda MX-5 RF верен спортивным традициям модели – он все такой же заводной, маневренный, динамичный. Чуть придавил педаль «газа», и 2-литровый 160-сильный бензиновый мотор Skyactiv мгновенно откликается. Причем его даже не надо крутить до отсечки – на максимальные 200 Нм крутящего момента двигатель выходит уже с 4600 об/мин. Совсем неплох и 6-диапазонный «автомат», который в случае необходимости можно еще и «пришпорить» подрулевыми рычажками. Кстати, мы неспроста просили у маздовской команды версию с АКП, ведь если машину начнут поставлять на российский рынок, то именно она наверняка станет наиболее востребованной.

Тем временем добираемся до первой достопримечательности из своего списка – водопада Стейндальсфоссен. Он, может, и невелик – около 20 м, зато едва ли не самый посещаемый в стране. Вероятно, потому, что между водопадом и скалой, с которой он стекает, есть тропа, и можно смело гулять меж стеной воды и горным склоном. А может, есть в этом месте нечто магическое, не зря же его каждое лето четверть века (с 1889 по 1914 год) посещал последний император Германии Вильгельм II. У нас же тут своя задача – рассчитываем поболтать с кем-либо из местных, дабы вызнать секреты норвежского счастья. Увы, вокруг в основном туристы из Китая, а пара скандинавов в кафе едва успевает их обслуживать – не до разговоров им. Что ж, едем дальше.

Еще несколько десятков верст, и мы вкатываемся в туннель, ведущий к Хардангерскому висячему мосту. Его длина – 1380 м, из них на главный пролет приходится 1310, благодаря чему этот пролет является первым по протяженности в Норвегии и десятым в мире. Мост с обеих сторон упирается в туннели, каждый из которых тоже можно считать образцом инженерного искусства: впервые в жизни я увидел под землей… развязки с круговым движением, где сходятся сразу три дороги. Впечатлило!

Впрочем, поскольку вообще вся Норвегия очень гориста, ее вполне допустимо называть и страной туннелей – на нашем пути их встретились десятки. В том числе Лердальский, протянувшийся почти на 25 км и обошедшийся казне в 113 млн долларов (вот на что в этой стране идут деньги от добычи нефти и газа). Он признан самым длинным автомобильным туннелем на планете. При этом из него нет аварийных выходов, зато есть свой мини-завод по очистке воздуха. А еще три огромных грота, где останавливаются или разворачиваются даже автобусы и автопоезда. Тут же можно поставить как минимум десятка два легковушек, размять ноги и снять стресс, поскольку каждый такой грот ярко подсвечен. Хотя специальные аварийные карманы есть во всех более-менее протяженных норвежских туннелях, не говоря уже о том, что в большинстве из них допустимо и обгонять, и ехать с максимально разрешенной в стране скоростью – 80 км/ч.

Тихо, еще тише

Кстати, о скорости. Норвежцы – люди поразительно дисциплинированные. Даже на самых глухих горных дорогах они строго соблюдают тот скоростной режим, что обозначен: если на знаке написано «40», значит, будут ехать 40 км/ч. А нарушитель, коли таковой появится, не сумеет «закосить под дурачка» и заявить, что он не знал об ограничении, – знаки расставлены словно частокол, чуть ли не через каждые 300–500 м.

Быть может, эта дисциплинированность и есть одна из составляющих счастливой жизни? Как, очевидно, и редкостная открытость миру да простота в быту. На протяжении всех дней нашего вояжа я не увидел ни одного забора выше одного метра, а подавляющее большинство домов, в том числе двух- или трехэтажных, обитатели нашей Рублевки или Новой Риги назвали бы в лучшем случае флигельками для прислуги.

Не любят норвежцы и тесноты. Все население этой страны – менее 5,4 млн человек (даже не пол-Москвы). Четыре пятых из них проживают в городской местности. К ней здесь относятся такие поселения, где числится хотя бы 200 душ, а все дома расположены друг от друга не более чем на 50 м. И даже в таких крупных городах, как Молде, вы не увидите высоток (разве что сетевой отель на набережной). В сельских же районах и вовсе благодать: жилища отстоят от соседских на две-три сотни метров, никто никому не докучает. Хотя и о городах этого не скажешь – в будний день вы можете даже на центральной улице не встретить ни одной живой души! Ну с кем тут говорить о счастливой жизни?

Вы спросите, где люди? Ответ прост: трудятся! Уровень безработицы в Норвегии – всего 3%. И столько же – уровень инфляции. Вот вам и еще составляющие счастья: стабильная работа, пенсия, цены… Плюс огромный выбор качественных медикаментов и продуктов – чего не производят сами, дни и ночи доставляют кораблями со всех концов Земли. В отеле, например, нам очень советовали… овощи и фрукты, которые всегда самые вкусные и свежие (страна может себе это позволить).

Истинный рай здесь и для автопутешественников. Дороги практически пустынны, и многие из них проложены по самому побережью фьордов, так что пейзажи открываются необыкновенные: горы, покрытые изумрудными лесами, нависающие скалы и – водная гладь, играющая всеми оттенками синего. В таких условиях автомобиль без крыши – именно то, «что доктор прописал». Правда, если задует ветер с моря и набегут тучи, уже не до кабриолетных настроений. Ну и ладно, зато можно испытать Mazda MX-5 RF с закрытым верхом. Тем более что это часть обязательной программы, ведь именно на крышу японские конструкторы сделали упор. Ее переднюю и среднюю секции они оснастили звукопоглощающей обивкой, добавив шумоизоляции и на арки задних колес.

Следует признать, это сработало – в сравнении с родстером MX-5, имеющим мягкий верх, модификация Retractable Fastback действительно намного тише. Конечно, звук мотора слышен, не до конца уходит шум от шин, но в целом акустический комфорт для этого класса машин высок. Да и вообще задачу создать более комфортабельную версию родстера MX-5 в лице фастбэка RF (да простят меня читатели за нагромождение аббревиатур) инженеры полностью решили. Ведь этот вариант модели отличается также настройками подвески и рулевого управления. А потому у автомобиля выше плавность хода, а управляемость не пострадала – на серпантинах, в изобилии «накрученных» вдоль фьордов, я просто наслаждался тем, как этот маленький «японец» ввинчивался в повороты и выходил из них. А если тумблером возле рычага трансмиссии перейти в режим Sport, то драйверские ощущения еще больше возрастут.

Признаюсь, несколько раз я не выдержал и на пустынных трассах где-то высоко в горах явно превысил скоростной режим. Вот уж где удовольствия – выше крыши! Ты словно сливаешься с машиной, которая с радостью реагирует на каждое движение руки или ноги водителя: где можно – полетит быстрее, где следует – притормозит, уверенно стоит на прямике и четко входит в повороты любой крутизны. Тут я совершенно точно получил свою дозу счастья! Надеюсь лишь, что камер фиксации нарушений на тех участках не было. По крайней мере, почти за неделю путешествия мы не увидели ни одного полицейского автомобиля!

Скандинавские радости

Паромы в Норвегии – что у нас маршрутки, шныряют через проливы один за другим. Вот только ходят они в соответствии со строжайшим расписанием: где-то – каждые 20–30 минут, в иных же местах придется подождать несколько часов. Как, скажем, при пересечении в длину Гейрангер-фьорда, который растянулся на 15 км. Пока паром, заполненный десятками легковых машин, автобусов и грузовиков, движется по его водной глади, у пассажиров дух захватывает от открывающихся красот. Это и водопады, носящие романтические названия «Семь сестер», «Фата невесты», «Жених» (естественно, со своими легендами), и почти вертикальные скалы, достигающие в высоту 1400 м, и горные вершины с ледниками. Словом, не случайно этот фьорд внесен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще одним предметом гордости потомков викингов стала Атлантическая дорога, признанная «Строением века Норвегии 2005 года», а газетой The Guardian названная лучшей туристической дорогой этой северной страны. Главной изюминкой двухполосной трассы стал участок, на котором несколько мостов соединяют маленькие острова в океане. Самый любопытный мост – Сторсезандетский, местными, однако, прозванный «Пьяным мостом» и «Мостом в никуда». К таким аллегориям располагает то, что он слегка закручен, будто штопор. И если смотреть снизу, кажется, что с его верхней точки автомобиль то ли взлетит в небо, то ли рухнет вниз.

В целом же проехаться по этому шоссе и в самом деле в радость. Особенно если стоит хорошая погода, а вы в машине, где можно убрать верх, – тут выбор Mazda MX-5 RF оказался однозначно верным. Мы только успевали пересчитывать мосты, глядеть на живописные окрестности да радоваться, что уже 18 лет здесь не взимают деньги: как только трасса окупилась, ее сделали бесплатной для проезда. А ведь вдоль Атлантической дороги есть и площадки отдыха, и несколько застекленных смотровых зон, и закусочные, и даже удобные помосты для рыбалки, требующие постоянного ухода. Много ли найдется стран, где власти готовы пойти на подобный шаг? Не думаю.

Так, может быть, истоки «мирового счастья» норвежцев следует искать прежде всего в том, как к своим гражданам относится государство? И, соответственно, как на его заботу реагируют жители страны. Судя по критериям, которыми руководствуются составители того самого рейтинга ООН, именно так и есть. При его формировании учитываются такие показатели благополучия, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также доверие в обществе, великодушие и щедрость.

Кстати, в состоявшихся все-таки разговорах с жителями королевства большинство из этих факторов в той или иной формулировке прозвучало. Причем даже тогда, когда собеседники и не подозревали, что их признали самыми счастливыми на свете. Ну а нам приятно, что и мы в компании с Mazda MX-5 RF к этому счастью прикоснулись.