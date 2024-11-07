BAIC BJ40 получит гибридную версию с запасом хода 1200 км

Китайская компания BAIC готовится представить новую версию внедорожника BJ40 с гибридной силовой установкой. Ее покажут 15 ноября на автосалоне в Гуанчжоу

Предварительно известно, что модель получит 156-сильный 1,5-литровый мотор и два электродвигателя, мощность которых пока не сообщается. Емкость аккумулятора составляет 40,3 кВт*ч. Обещанный запас хода на электротяге - 155 км, а в гибридном режиме - 1200 км.

Гибрид внешне ничем не отличается по сравнению со стандартным BJ40. Только сбоку появился порт для зарядки аккумулятора. Сходство касается и салона. Внутри установлены два экрана мультимедийной системы диагоналями 12,8 дюйма каждый. Также здесь есть 10,25-дюймовая приборная панель, беспроводная зарядка и комфортные сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем.