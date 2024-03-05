Какой будет новый кроссовер BAIC X75 для России?

Российский модельный ряд компании BAIC официально пополнится новым кроссовером X75. Ожидается, что его стоимость будет начинаться в районе 3 000 000 рублей

На самом деле, под названием нового кроссовера скрывается обновленная модель BAIC X7. Фактически, главное отличие - это более современный дизайн. Спереди решетка радиатора стала безрамочной. Изменились светодиодные элементы фар, которые теперь и спереди соединяются по ширине автомобиля. Сзади тоже появилась новая фишка - подсвечивающийся логотип китайского бренда. Форм-фактор салона остался на том же уровне. На передней панели - единый цифровой кластер “приборки” и мультимедийной системы. На центральном тоннеле есть отдельный сенсорный блок управления климат-контролем. Из заметного: новые материалы отделки, поменялся дизайн воздуховодов, рулевого колеса и доработан блок управления КПП.

Под капотом все стандартно - 1,5-литровая “турбочетверка” мощностью 177 л.с. и 300 Нм. Вероятнее всего, коробка останется прежней - 7-ступенчатый “робот”. Привод исключительно передний. Но есть небольшой шанс, если продажи хорошо пойдут, к нам официально привезут и гибридную модификацию, которая дополняется 150-сильным электродвигателем (200 Нм) к 1,5-литровому ДВС. Это подзаряжаемый гибрид с батарей на 17,3 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода в 83 км.