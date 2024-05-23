Автомобильный портал Motorpage
23 май 2024

BAIC Beijing BJ30 во втором поколении подешевел и получил гибридную силовую установку

BAIC Beijing BJ30 во втором поколении подешевел и получил гибридную силовую установку
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BAIC вывела на рынок второе поколение внедорожника Beijing BJ30. Автомобиль предложен с традиционным ДВС или в виде гибрида. Цены на родине стартуют от 99 900 юаней (примерно 1 240 000 рублей)

Beijing BJ30 - это стандартный “паркетник” с несущим кузовом. Привод может быть как передний, так и полный в зависимости от версии. У базовой переднеприводной “тридцатки” под капотом 1,5-литровый турбомотор на 180 л.с. и 305 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатый “робот”. Максимальная скорость - 190 км/ч. Гибрид также оборудован 1,5-литровым мотором, только дефорсирован до 158 л.с. и 235 Нм. В паре с ним работает 177-сильный электромотор на передней оси. Суммарная мощность системы составляет 334 л.с. и 550 Нм. Привод - передний. У самой дорогой полноприводной модификации есть дополнительный электродвигатель на 75 л.с. на задней оси. Суммарная мощность - 409 л.с. и 685 Нм. Коробка в обоих случаях - 2-ступенчатая фирменная DHT. Максимальная скорость - 170 км/ч.

Точные габариты модели: 4730/1910/1790 мм., при колесной базе в 2830 мм. Дорожный просвет - 215 мм. Углы въезда и съезда равны 25 и 30 градусам соответственно. Максимальный объем багажника со сложенным задним рядом составляет 1496 л. Салон минималистичный с крупным экраном мультимедийной системы и небольшой цифровой приборной панелью. Диагонали - 14,6 и 10,25 дюймов соответственно. Для автомобиля заявлены система помощи водителю уровня 2.5, а также система ATS с четырьмя режимами вождения по бездорожью (только для полноприводного BJ30).

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Voyah Free 318

Новый гибридный Voyah Free сможет проехать до 318 км на электротяге

23 мая 2024
BAIC Beijing BJ30

BAIC Beijing BJ30 во втором поколении подешевел и получил гибридную силовую установку

23 мая 2024
BAIC X75

Какой будет новый кроссовер BAIC X75 для России?

05 марта 2024
BAIC BJ60

Стало известно, когда BAIC запустит продажи новых внедорожников в России

13 февраля 2024
BAIC ArcFox Alpha T5

На рынок выходит новый электрический кроссовер BAIC ArcFox Alpha T5

28 декабря 2023
BAIC U5 Plus

На китайский рынок выходит электрическая модификация BAIC U5 Plus. Ждем новинку в России

27 декабря 2023

 Новости BAIC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Kaiyi X3 Pro - kaiyi x3 pro (2023) вид спереди Тест драйв
21 мая 2024

Kaiyi X3 Pro
"Набор приятных мелочей"
GAC GS8 - gac gs8 (2024) великан из поднебесной
Тест драйв
15 мая 2024

GAC GS8
"Великан из Поднебесной"
Hongqi H9 - hongqi h9 (2023) входной билет в мир роскоши
Тест драйв
08 мая 2024

Hongqi H9
"Входной билет в мир роскоши"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 9 5