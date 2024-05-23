BAIC Beijing BJ30 во втором поколении подешевел и получил гибридную силовую установку

Китайская компания BAIC вывела на рынок второе поколение внедорожника Beijing BJ30. Автомобиль предложен с традиционным ДВС или в виде гибрида. Цены на родине стартуют от 99 900 юаней (примерно 1 240 000 рублей)

Beijing BJ30 - это стандартный “паркетник” с несущим кузовом. Привод может быть как передний, так и полный в зависимости от версии. У базовой переднеприводной “тридцатки” под капотом 1,5-литровый турбомотор на 180 л.с. и 305 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатый “робот”. Максимальная скорость - 190 км/ч. Гибрид также оборудован 1,5-литровым мотором, только дефорсирован до 158 л.с. и 235 Нм. В паре с ним работает 177-сильный электромотор на передней оси. Суммарная мощность системы составляет 334 л.с. и 550 Нм. Привод - передний. У самой дорогой полноприводной модификации есть дополнительный электродвигатель на 75 л.с. на задней оси. Суммарная мощность - 409 л.с. и 685 Нм. Коробка в обоих случаях - 2-ступенчатая фирменная DHT. Максимальная скорость - 170 км/ч.

Точные габариты модели: 4730/1910/1790 мм., при колесной базе в 2830 мм. Дорожный просвет - 215 мм. Углы въезда и съезда равны 25 и 30 градусам соответственно. Максимальный объем багажника со сложенным задним рядом составляет 1496 л. Салон минималистичный с крупным экраном мультимедийной системы и небольшой цифровой приборной панелью. Диагонали - 14,6 и 10,25 дюймов соответственно. Для автомобиля заявлены система помощи водителю уровня 2.5, а также система ATS с четырьмя режимами вождения по бездорожью (только для полноприводного BJ30).