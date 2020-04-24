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24 апр 2020

В России прекратились продажи самой дешевой машины

В России прекратились продажи самой дешевой машины
Автор фото: фирма-производитель

Квадрицикл Bajaj Qute, который оставался самой дешевой моделью на рынке, больше не представлен в России

Bajaj Qute поставлялся в Россию с 2016 года и предлагался с одноцилиндровым мотором объемом 216 кубических сантиметров, развивающим 13 лошадиных сил и 19 Нм крутящего момента. С такой установкой он разгонялся до 70 километров в час и проезжал на одном баке 92 бензина примерно 260 километров. В «базе» квадрицикл оснащался пленкой вместо стекол и «пустым» салоном. Отопитель, обычные стекла, дефлекторы обдува и замок водительской двери были доступны только за дополнительную плату.

«Российская газета» выяснила у дистрибьютора Bajaj, компании «Ист Вест Моторс», что Qute больше не будут возить в Россию. Впрочем, Bajaj намерен предложить новую модель на индийском рынке и не исключается, что в будущем новинка доберется и до нашей страны.

При написании новости использовалась информация:
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