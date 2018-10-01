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1 окт 2018

У дилеров растут цены на паркетники Changan CS35

У дилеров растут цены на паркетники Changan CS35
Автор фото: фирма-производитель

Аналитики рынка отмечают увеличение цен на Changan CS35. В этот раз кроссовер увеличил стоимость заметно

В зависимости от конкретной комплектации и состава опций стоимость машин взлетела на 160 – 185 тысяч рублей

Новая стоимость базовой модели теперь начинается от 960 тыс. руб. В эту комплектацию входит бензиновый силовой агрегат объёмом 1,6 литра и механическая трансмиссия. Доплата за автоматическую коробку передач составит ещё 103 тыс. руб. За самую дорогую версию «Lux» просят 1 млн. 111 тыс. руб.

Дела у Changan в России идут в этом году хорошо. Продажи машин довольно значительно увеличиваются. За период с начала года по август нашими дилерами уже продано 1 139 новых машин. Этот объём на 22% опережает показатели 2017-го года. В силу растущего спроса на обновлённый Changan CS35 специалисты не ожидают падения продаж, несмотря на столь ощутимое увеличение цен.

Changan поставляет и другие модели на рынок РФ, но популярностью пользуется только CS35. Он занимает 97% от общего числа реализованных автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Автоновости дня

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