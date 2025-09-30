Changan готовит к дебюту в России новый кроссовер CS35 Max

Модельный ряд китайской марки Changan в России пополнится новым кроссовером CS35 Max, который известен на домашнем рынке как X5 Plus. Новинка станет промежуточным звеном в модельной гамме между CS35 Plus и более дорогим Uni-S (он же CS55 Plus)

CS35 Max заметно крупнее версии Plus. Длина кузова — 4540 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1620 мм, колесная база — 2715 мм. Дизайн новинки выполнен в актуальной стилистике бренда.

На родине CS35 Max оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 192 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть только передний. Какая силовая установка будет предложена российским покупателям, пока не уточняется, но можно ожидать схожие характеристики.

Пока известно, что поставки автомобиля будут идти из Китая, однако существует вероятность локализации сборки на калининградском заводе «Автотор». Об этом косвенно свидетельствуют тендеры предприятия, связанные с подготовкой к выпуску новых моделей Changan. Точные сроки выхода модели на рынок производитель держит в секрете.

