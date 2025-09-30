Автомобильный портал Motorpage
30 сен 2025

Changan готовит к дебюту в России новый кроссовер CS35 Max

Changan готовит к дебюту в России новый кроссовер CS35 Max
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд китайской марки Changan в России пополнится новым кроссовером CS35 Max, который известен на домашнем рынке как X5 Plus. Новинка станет промежуточным звеном в модельной гамме между CS35 Plus и более дорогим Uni-S (он же CS55 Plus)

CS35 Max заметно крупнее версии Plus. Длина кузова — 4540 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1620 мм, колесная база — 2715 мм. Дизайн новинки выполнен в актуальной стилистике бренда.

На родине CS35 Max оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 192 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть только передний. Какая силовая установка будет предложена российским покупателям, пока не уточняется, но можно ожидать схожие характеристики.

Пока известно, что поставки автомобиля будут идти из Китая, однако существует вероятность локализации сборки на калининградском заводе «Автотор». Об этом косвенно свидетельствуют тендеры предприятия, связанные с подготовкой к выпуску новых моделей Changan. Точные сроки выхода модели на рынок производитель держит в секрете.
 

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan CS35 2018

У дилеров растут цены на паркетники Changan CS35

01 октября 2018
Changan CS35

Changan представил новое поколение кроссовера CS35

09 июня 2018

Changan начал продажи обновленного CS35 на российском рынке

23 ноября 2016

Changan начал серийное производство CS35 в России

21 сентября 2016
Changan CS35

Changan будет выпускать кроссоверы на мощностях завода «Ирито»

20 января 2015
Changan CS35

В Московской области прошла официальная презентация автомобилей китайской марки Changan

04 марта 2014

 Новости Changan CS35

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) классика и авангард Тест драйв
30 сентября 2025

Exeed Exlantix ET
"Классика и авангард"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм
Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода
Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 4 0 0