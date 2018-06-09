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9 июн 2018

Changan представил новое поколение кроссовера CS35

Changan представил новое поколение кроссовера CS35
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan знакома российским покупателям, да и кроссовер CS35 продается у нас с 2014 года, а с прошлого еще и производится на липецком заводе компании «Ирито». Так что «домашняя премьера» второго поколения этой модели интересна и нам.


Машина довольно серьезно изменилась внешне и стала чем-то напоминать старый Volkswagen Touareg, хотя и компактнее его. Квадратные арки, зеркала на ножках и зачерненные задние стойки, создающие эффект «парящей крыши» по задумке дизайнеров должны придавать ее облику большую солидность.

По сравнению с предшественником машина заметно подросла в размерах. В длину Changan CS35 вытянулся на 165 мм до 4335 мм, в ширину прибавил 15 мм (до 1825 мм). Колесная база выросла до 2600 мм.

На китайском рынке второе поколение Changan CS35 будет продаваться с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с.

Продажи машины на внутреннем рынке начнутся осенью. А вот появится ли машина у нас пока неизвестно.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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