Компания Changan знакома российским покупателям, да и кроссовер CS35 продается у нас с 2014 года, а с прошлого еще и производится на липецком заводе компании «Ирито». Так что «домашняя премьера» второго поколения этой модели интересна и нам.



Машина довольно серьезно изменилась внешне и стала чем-то напоминать старый Volkswagen Touareg, хотя и компактнее его. Квадратные арки, зеркала на ножках и зачерненные задние стойки, создающие эффект «парящей крыши» по задумке дизайнеров должны придавать ее облику большую солидность.



По сравнению с предшественником машина заметно подросла в размерах. В длину Changan CS35 вытянулся на 165 мм до 4335 мм, в ширину прибавил 15 мм (до 1825 мм). Колесная база выросла до 2600 мм.



На китайском рынке второе поколение Changan CS35 будет продаваться с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с.



Продажи машины на внутреннем рынке начнутся осенью. А вот появится ли машина у нас пока неизвестно.