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26 июл 2023

Changan привезет в Россию кроссовер CS75 Plus

Changan привезет в Россию кроссовер CS75 Plus
Автор фото: фирма-производитель

Российский офис китайской компании Changan анонсировал появление кроссовера CS75 Plus 2021 модельного года

Напомним, что в апреле 2023 года в Китае дебютировал обновленный CS75 Plus. После рестайлинга автомобиль получил новый дизайн и габариты, но сохранил силовую установку. В России же появится предыдущая версия, а информация о спецификации оснащения поступит ближе к началу продаж.

Российским покупателям CS75 Plus будет предложен выбор из двух бензиновых двигателей. Базовая комплектация предлагается 4-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность - 178 л.с., а крутящий момент - 265 Нм. Данный мотор работает в паре с 6-ступенчатой “механикой” или 6-ступенчатым “автоматом”. Флагманская комплектация получила “турбочетверку” объемом 2,0 л. Мощность - 233 л.с., а крутящий момент - 360 Нм. Трансмиссия - 8-ступенчатый “автомат”. Привод во всех версиях исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
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