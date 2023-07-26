Changan привезет в Россию кроссовер CS75 Plus

Российский офис китайской компании Changan анонсировал появление кроссовера CS75 Plus 2021 модельного года

Напомним, что в апреле 2023 года в Китае дебютировал обновленный CS75 Plus. После рестайлинга автомобиль получил новый дизайн и габариты, но сохранил силовую установку. В России же появится предыдущая версия, а информация о спецификации оснащения поступит ближе к началу продаж.

Российским покупателям CS75 Plus будет предложен выбор из двух бензиновых двигателей. Базовая комплектация предлагается 4-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность - 178 л.с., а крутящий момент - 265 Нм. Данный мотор работает в паре с 6-ступенчатой “механикой” или 6-ступенчатым “автоматом”. Флагманская комплектация получила “турбочетверку” объемом 2,0 л. Мощность - 233 л.с., а крутящий момент - 360 Нм. Трансмиссия - 8-ступенчатый “автомат”. Привод во всех версиях исключительно передний.