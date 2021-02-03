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3 фев 2021

Новый DS4: названа дата премьеры

Новый DS4: названа дата премьеры
Автор фото: фирма-производитель

Презентация нового автомобиля премиального бренда DS должна состояться уже сегодня. Впрочем, многое о новинке было известно достаточно давно

Начнем, пожалуй, с платформы. Новинка будет базироваться на платформе EMP-2. Также заявлено, что в конструкции машины будет применено много композитов, что положительно скажется на ее весе. С силовыми установками картина интересная – моторы машина позаимствует, но не у кого-нибудь, а у флагмана линейки – модели DS9.

Если говорить конкретно, то в движение новинку будет приводить гибридная силовая установка. Она состоит из обычного четырехцилиндрового турбо-мотора и небольшой надстройки в виде электрического движка. Общая мощность – 290 лошадиных сил. 180 «коней» – мощность ДВС и 110 - электродвигателя. Причем автомобиль способен передвигаться только на электрическом ходу, но, к сожалению, проедет он в таком режиме немного – около пятидесяти километров.

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