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4 фев 2021

Представлен новый DS4

Представлен новый DS4
Автор фото: фирма-производитель

Люксовая новинка щеголяет флагманским дизайном и широкой гаммой силовых установок

Да, презентация нового DS4 состоялась. Многие факты о машине, которые были известны заранее, подтвердились, однако, информация была и дополнена. Так, например, моторная гамма будет состоять не только из одного гибрида. В нее также войдут два бензиновых мотора – 1.2 на 130 лошадиных сил и 1.6 на 180 лошадиных сил. Есть и альтернатива -  полуторалитровый турбо-дизель на 130 лошадиных сил.

Что касается внешности, то, как и предполагалось, хэтчбек получил много отсылок к флагману марки – модели DS9. Например, DS4 перенял у него матричные фары DS MATRIX LED VISION. Любопытно, что помимо стандартной версии у новинки есть и версия «кросс», которая отличается от оригинальной лишь пластиковым обвесом и рейлингами на крыше. Увеличения дорожного просвета не произошло – полный привод также не появился.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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