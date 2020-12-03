Новый DS4: подробности

Каким получится новый французский «кроссхэтч» - конкурент Audi SQ2, BMW X2 и Mercedes GLA. Одно можно сказать точно – он будет очень технологичным

Так производитель уже заявил о «невесомом» сенсорном управлении, когда к панелям и экрану даже не придется прикасаться – достаточно жестов. Также у автомобиля будет установлена камера ночного видения. Если говорить о «железе», то на автомобиле будут применены: подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами (жесткость зависит от типа дорожного покрытия), адаптивный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля в полосе и новейшие поворотные фары.

Технически, в основу модели ляжет платформа EMP2, на которой, в том числе, базируется флагманский седан DS 9. Для хэтчбека заявлена гибридная силовая установка, которая состоит из 180-сильной турбочетверки 1.6 и электромотора, которые суммарно развивают 225 лошадиных сил. Запас зеленого хода (на электричестве) – 50 километров.