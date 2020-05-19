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19 май 2020

GAC привезет в Россию компактный кроссовер

GAC привезет в Россию компактный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC Motor объявила о своих планах по выводу на российский рынок кроссовера GS5. Машина позволит дилерам марки расширить ассортимент, который сейчас состоит лишь из среднеразмерного SUV модели GS8

GS5 относится к сегменту компактных кроссоверов. Автомобиль достигает 4695 мм в длину, 1885 мм — в ширину и 1700 мм — в высоту, колесная база составляет 2710 мм.

Базируется кроссовер на модернизированном шасси Alfa Romeo 166, первое поколение модели, которое выпускалось в период с 2011 по 2017 год, комплектовалось устаревшими двигателями FCA объемом 1,8-2,4 литра. Машина второго поколения оснащается уже 1,5-литровой турбированной бензиновой «четверкой» мощностью 137 л.с., работает она с 6-скоростным «автоматом». Из других особенностей модели, пожалуй, следует отметить наличие задней независимой подвески.

Машина будет оснащена антипробуксовочной системой, системой помощи при старте на подъеме и при спуске с горы, панорамной крышей, климат-контролем, мультимедийной системой с Bluetooth, люком с электроприводом, обогревом и вентиляцией сидений обоих рядов, а также камерой кругового обзора.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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