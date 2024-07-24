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24 июл 2024

В Китае стартовали продажи обновленного кроссовера GAC Aion V

В Китае стартовали продажи обновленного кроссовера GAC Aion V
Автор фото: фирма-производитель

Компания GAC выводит на рынок второе поколение электрического кроссовера Aion V. Обновленную модель оценили в 129 000 юаней, что эквивалентно 1 535 000 рублей

GAC Aion V предложен либо с электромотором мощностью 204 л.с., либо 224 л.с. Крутящий момент одинаковый - 240 Нм. Заявленный разгон до “сотни” - 7,9 с. В зависимости от комплектации автомобиль оснащен батарей емкостью от 62 до 90 кВт*ч.  Запас хода 520 - 750 км по циклу CLTC. Отмечается, что за 15 минут можно “заправиться” на 370 км дальности хода.

Дизайн Aion V был полностью переработан. Автомобиль получил новую оптику, скрытые дверные ручки, пластиковые накладки на колесные арки, крупный воздухозаборник на переднем бампере и рейлинги на крыше. Точные габариты кроссовера: 4605/1854/1660 мм., при колесной базе в 2775 мм. Внутри установлены два экрана 14,6-дюймовой мультимедийной системы и более компактной цифровой приборной панели. На центральном тоннеле имеется два подстаканника, две беспроводные зарядки для телефонов и 6,6-литровый отсек с функцией подогрева и охлаждения. Все сидения могут складываться в полностью горизонтальное положение, освобождая место для надувного спального матраса.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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