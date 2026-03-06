Новый седан GAC Hyptec A800 получил три электромотора и продвинутый автопилот

Китайская марка GAC представила новый крупный седан GAC Hyptec A800, разработанный в сотрудничестве с Huawei. Новинка выходит на рынок по цене от 189 800 до 299 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,15–3,4 млн рублей

A800 позиционируется как седан бизнес-класса с акцентом на цифровые технологии. Модель выделяется классическим дизайном фастбэка с «утиным хвостом» на крышке багажника. Длина седана достигает 5130 мм, а колесная база составляет 3020 мм. В салоне установлены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, центральный экран диагональю 15,6 дюйма, а ключевой особенностью стал крупный проекционный дисплей на лобовое стекло диагональю 27 дюймов. Также здесь есть система активного шумоподавления и аудиосистема ADiGO Sound с 23 динамиками.

Модель оснащена гибридной силовой установкой EREV, которая включает бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 160 л.с. Базовая версия получила один электродвигатель на 272 л.с., тогда как флагман оборудован дополнительными двумя электродвигателями (суммарная мощность – 598 л.с.). Такой седан способен разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды. Комплектуется седан батареей на 35,03 кВт*ч. Запас хода на электротяге – 178 км.