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26 дек 2023

Объявлена стоимость нового Genesis G80

Объявлена стоимость нового Genesis G80
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Genesis опубликовала стоимость и комплектации обновленного седана G80. Автомобиль сохранит моторную гамму, но получил полностью новый салон. Цены стартуют от 58 900 000 вон (примерно 4 157 000 рублей)

Главное изменение во внешности - это иной рисунок решетки радиатора в виде сетки. Передняя оптика, как и прежде, двухъярусная. Передние воздухозаборники лишились хромированной горизонтальной вставки. Патрубки выхлопной системы были скрыты под задний бампер. Версия G80 Sport отличается более брутальными бамперами и крупными патрубками с хромированными арками.

В салоне полностью изменилась передняя панель. Теперь тут расположился единый кластер мультимедийной системы и цифровой “приборки” диагональю 27 дюймов. Также изменились блок управления климат-контролем, центральный тоннель и мультифункциональное рулевое колесо. Отмечается, что улучшены материалы отделки. Спортивная модификация получила черный салон с ярко-красными акцентами и вставками из углепластика.

Силовая установка осталась прежняя. Стандартная версия комплектуется 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 305 л.с., а самая дорогая Sport битурбированным V6 мощностью 380 л.с. В обоих случаях автомобиль комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - задний или полный.
 

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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