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5 июл 2021

Представлен спортивный Genesis G80

Представлен спортивный Genesis G80
Автор фото: фирма-производитель

Премиальная марка корейского автомобильного концерна Hyundai представила спортивную модификацию своего среднеразмерного седана

«Спортивный» - это, конечно же, громко сказано. Дело в том, что от обычного автомобиля  новенький седан отличается лишь декором. То есть у нас здесь присутствует  «злой» боди-кит, который делает облик машины более хищной. Дополнительные штрихи включают в себя спойлер, 20-дюймовые диски с низкопрофильной резиной и уникальный оттенок окраски -  красный металлик с литературным названием «Cavendish Red».  Интерьер тоже подвергся незначительным изменениям – появился новый руль и иные обивки дверных карт.

Как мы уже упоминали в начале – с технической точки зрения изменений нет. Во всяком случае, они не озвучиваются.  Стандартный G80 оснащается бензиновыми моторами объемом 2,5 или 3,5 литра. Есть альтернатива в виде 2,2-литрового турбо-дизеля. Мощность силовых установок – 304, 375 и 207 лошадиных сил соответственно.  Существует и электрическая модификация, двигатель которой развивает 370 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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