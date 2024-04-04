Седан Genesis G80 Magma выпустят в очень ограниченном количестве

Компания Genesis поделилась планами своего нового суббренда Magma, под которым будут выпускаться модифицированные модели кроссоверов GV60, GV80 Coupe и седана G80. На данный момент известно, что последний выпустят в количестве 20 экземпляров для рынка Ближнего Востока

Ожидается, что G80 Magma Special будет оснащаться двигателем V6 с двойным турбомотором. Его мощность составит около 500 л.с. В комплекте с данными агрегатами предложат 8-ступенчатую автоматической коробку передач. Привод исключительно полный. В отличии от стандартной версии, G80 Magma получит также перенастроенное рулевое управление и подвеску.

“Заряженный” G80 Magma получил развитый аэродинамический обвес, иные бампера, карбоновый спойлер на багажной дверце и, самое главное - фирменный оранжевый цвет, которым и будет отличаться серия Magma. Официальных изображений салона пока нет, но отмечается, что автомобиль получит сиденья с развитой боковой поддержкой.