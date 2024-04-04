Автомобильный портал Motorpage
4 апр 2024

Седан Genesis G80 Magma выпустят в очень ограниченном количестве

Седан Genesis G80 Magma выпустят в очень ограниченном количестве

Компания Genesis поделилась планами своего нового суббренда Magma, под которым будут выпускаться модифицированные модели кроссоверов GV60, GV80 Coupe и седана G80. На данный момент известно, что последний выпустят в количестве 20 экземпляров для рынка Ближнего Востока

Ожидается, что G80 Magma Special будет оснащаться двигателем V6 с двойным турбомотором. Его мощность составит около 500 л.с. В комплекте с данными агрегатами предложат 8-ступенчатую автоматической коробку передач. Привод исключительно полный. В отличии от стандартной версии, G80 Magma получит также перенастроенное рулевое управление и подвеску.

“Заряженный” G80 Magma получил развитый аэродинамический обвес, иные бампера, карбоновый спойлер на багажной дверце и, самое главное - фирменный оранжевый цвет, которым и будет отличаться серия Magma. Официальных изображений салона пока нет, но отмечается, что автомобиль получит сиденья с развитой боковой поддержкой.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Genesis G80 (2024)

Объявлена стоимость нового Genesis G80

26 декабря 2023
Genesis GV80 Coupe Concept (2023)

Genesis представил огромный купе-кроссовер

04 апреля 2023
Genesis G80 Sport

Представлен спортивный Genesis G80

05 июля 2021

Новый Genesis G80 разбили в краш-тесте

27 мая 2021
Genesis G80

Представлен первый электрокар Genesis

19 апреля 2021
Genesis G80 (2021)

В Южной Корее выпустят конкурента Tesla Model S

09 сентября 2020

 Новости Genesis G80

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC X35 - baic x35 (2023) простота – лучше Тест драйв
01 апреля 2024

BAIC X35
"Простота – лучше"
Jaecoo J7 - jaecoo j7 (2023) «охотник» в костюме модника
Тест драйв
27 марта 2024

Jaecoo J7
"«Охотник» в костюме модника"
Tank 500 - tank 500 (2022) урбан-культура
Тест драйв
22 марта 2024

Tank 500
"Урбан-культура"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 5 3 5