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1 июл 2024

Электрический Genesis G80 получил новую медиасистему и увеличенную колесную базу

Электрический Genesis G80 получил новую медиасистему и увеличенную колесную базу
Автор фото: фирма-производитель

Корейская марка Genesis представила обновленный электрический седан G80. Автомобиль стал длиннее, получил более энергоемкую батарею и широкий экран на передней панели

Теперь колесная база седана составляет 3139 мм. Прирост составил 129 мм. Это позволило значительно увеличить свободное пространство для задних пассажиров. Также седану немного переделали переднюю часть, улучшили оптику и оснастили новыми колесными дисками. Внутри появился 27-дюймовый экран, объединяющий “приборку” и мультимедийную систему.

Информации о том, как изменилась электрическая силовая установка пока нет, но компания сообщила, что новый G80 получит батарею емкостью 95,6 кВт*ч вместо прежней на 87,2 кВт*ч. Запас хода составит 475 км (примерно + 50 км).

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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