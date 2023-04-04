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4 апр 2023

Genesis представил огромный купе-кроссовер

Genesis представил огромный купе-кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Премиальная корейская марка показала свою новую модель – Genesis GV80 Coupe Concept. Пока автомобиль существует лишь в стадии прототипа, но руководство Hyundai уже дало «зеленый свет» серийному воплощению

Собственно, «товарные» машины мы увидим через год. Поговорим о новинке подробно: с точки зрения дизайна машина во многом повторяет свой «исходник» - до средней стойки кузова GV80 Coupe и Genesis GV80 идентичны, но задняя часть Coupe Concept существенно отличается.

О силовой установке официальной информации нет. По предварительным данным, машина оснащена битурбированным 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 375 л.с., которым комплектуют топ-версию семейного GV80.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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