Genesis представил огромный купе-кроссовер

Премиальная корейская марка показала свою новую модель – Genesis GV80 Coupe Concept. Пока автомобиль существует лишь в стадии прототипа, но руководство Hyundai уже дало «зеленый свет» серийному воплощению

Собственно, «товарные» машины мы увидим через год. Поговорим о новинке подробно: с точки зрения дизайна машина во многом повторяет свой «исходник» - до средней стойки кузова GV80 Coupe и Genesis GV80 идентичны, но задняя часть Coupe Concept существенно отличается.

О силовой установке официальной информации нет. По предварительным данным, машина оснащена битурбированным 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 375 л.с., которым комплектуют топ-версию семейного GV80.