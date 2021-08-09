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9 авг 2021

Genesis GV70 приехал в Россию

Genesis GV70 приехал в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Корейская марка объявила цены на динамичный городской кроссовер Genesis GV70. Базовая комплектация оценивается в  4150000 рублей

Давайте сразу расскажем о комплектации. Итак, уже в базе автомобиль будет оснащен десятью подушками безопасности, системами ABS+ESC, светодиодной оптикой, системой Smart Key с запуском двигателя кнопкой, системой переключения режимов движения Drive Mode, двухзонным климат-контролем, приборной панелью Supervision с 8-дюймовым цветным экраном, трехступенчатым подогревом передних сидений, креслом водителя с электрорегулировками в 8 направлениях, навигационной системой с сенсорным дисплеем 14,5 дюйма, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистемой с 9 динамиками, камерой заднего вида, а также с телематической системой Genesis Connected Services.

Что касается двигателей, то кроссовер будет предлагаться с тремя моторами: двумя бензиновыми и одним дизельным агрегатом. Бензиновая линейка будет представлена турбированными агрегатами семейства T-GDI – 2,5-литровым мотором, развивающим 249 л.с. и 3,5-литровым двигателем мощностью 379 л.с. Также Genesis GV70 будет доступен с 2,2-литровым дизельным агрегатом, развивающим 199 л.с. Двигатели будут сочетаться с 8-ступенчатой АКП и системой полного привода.

При написании новости использовалась информация:
Genesis

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