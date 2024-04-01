Genesis планирует участвовать в гонках

На автосалоне в Нью-Йорке компания Genesis во время презентации своего нового “заряженного” бренда Magma поделилась желанием участвовать в гоночных соревнованиях

Однако речь идет, вероятно, о более серьезных соревнованиях, не зря же компания пригласила шестикратного победителя Ле-Мана Жаки Икса в качестве консультанта и посла бренда. На стремление участвовать в гоночных заездах намекнул и креативный директор Genesis Люк Донкерволке, но отметил, что пока подходящего момента не настало.

Напомним, что в прошлом году корейцы показали концепт того, как может выглядеть их потенциальный болид. Genesis Vision GT хоть и был создан для видеоигры Gran Turismo, но уже имеет реальный прототип.