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1 апр 2024

Genesis планирует участвовать в гонках

Genesis планирует участвовать в гонках
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Нью-Йорке компания Genesis во время презентации своего нового “заряженного” бренда Magma поделилась желанием участвовать в гоночных соревнованиях

Однако речь идет, вероятно, о более серьезных соревнованиях, не зря же компания пригласила шестикратного победителя Ле-Мана Жаки Икса в качестве консультанта и посла бренда. На стремление участвовать в гоночных заездах намекнул и креативный директор Genesis Люк Донкерволке, но отметил, что пока подходящего момента не настало.

Напомним, что в прошлом году корейцы показали концепт того, как может выглядеть их потенциальный болид. Genesis Vision GT хоть и был создан для видеоигры Gran Turismo, но уже имеет реальный прототип.

При написании новости использовалась информация:
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