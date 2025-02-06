Автомобильный портал Motorpage
6 фев 2025

Кроссовер Hongqi HS7 второго поколения готов к дебюту на российском рынке

Кроссовер Hongqi HS7 второго поколения готов к дебюту на российском рынке
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Hongqi получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный кроссовер HS7. Официальные продажи данной модели должны начаться на российском рынке в ближайшие месяцы

Второе поколение Hongqi HS7 дебютировало на родине в 2023 году. Новая версия получила иной дизайн, выполненный в актуальной стилистике бренда. Это выражается в крупной решетке радиатора с вертикальными хромированными накладками, иным светодиодным фарам и бамперам с защитными вставками, что придает автомобилю внедорожный характер.

Известно, что кроссовер оснастят для нашего рынка 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. В китайской спецификации данный агрегат развивает 252 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод - полный, но на родине также предложена версия с передним приводом.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hongqi Tiangong 05

Hongqi показала новый электрический седан Tiangong 05 с запасом хода до 750 км

27 января 2025
Hongqi

Hongqi разрабатывает кабриолет на базе H6

09 января 2025
Hongqi E009

Hongqi готовит к дебюту новый электрический седан E009

16 октября 2024

В Китае представили гибридный Hongqi HS3

19 июля 2024

Марка Hongqi сделала беспилотный микроавтобус

17 июля 2024
Hongqi HS7

В Китае стартуют продажи гибридной версии кроссовера Hongqi HS7

05 июля 2024

 Новости Hongqi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов» Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
Jetta VS7 - jetta vs7 (2022) вместо kodiaq?
Тест драйв
31 января 2025

Jetta VS7
"Вместо Kodiaq?"
Changan Hunter - changan hunter plus (2023) когда охота путешествовать
Тест драйв
27 января 2025

Changan Hunter
"Когда охота путешествовать"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 5 8 1