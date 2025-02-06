Кроссовер Hongqi HS7 второго поколения готов к дебюту на российском рынке

Китайская марка Hongqi получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный кроссовер HS7. Официальные продажи данной модели должны начаться на российском рынке в ближайшие месяцы

Второе поколение Hongqi HS7 дебютировало на родине в 2023 году. Новая версия получила иной дизайн, выполненный в актуальной стилистике бренда. Это выражается в крупной решетке радиатора с вертикальными хромированными накладками, иным светодиодным фарам и бамперам с защитными вставками, что придает автомобилю внедорожный характер.

Известно, что кроссовер оснастят для нашего рынка 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. В китайской спецификации данный агрегат развивает 252 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод - полный, но на родине также предложена версия с передним приводом.