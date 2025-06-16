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16 июн 2025

Hongqi готовится к выпуску роскошного гибридного флагмана HS9

Hongqi готовится к выпуску роскошного гибридного флагмана HS9

Китайская компания Hongqi выпустила прототип будущего серийного кроссовера HS9. Это премиальный гибрид, который должен стать флагманом бренда. Продажи модели запланированы на конец того года

По форме кузова HS9 напоминает больше Range Rover последнего поколения. Особое внимание привлекает необычная светодиодная оптика, вставка под решетку радиатора, 23-дюймовые диски и бронзовые элементы на бамперах, порогах и дверях. Информации о габаритах модели пока нет. Ожидается, что кроссовер получит продвинутый автопилот, активную подвеску и другие “фишки”. 

Приводится в движение Hongqi HS9 гибридной силовой установкой, в составе которой 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя. Также известно, что модель получит систему steer-by-wire (рулевое управление “по проводам”).

При написании новости использовалась информация:
autohome

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