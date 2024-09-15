Компания Zeekr раскрыла информацию о новом среднеразмерном кроссовере 7X, который способен пошатнуть позиции Tesla Model Y

Электрокары Zeekr популярны в России, несмотря на то, что поставляются к нам лишь по параллельному импорту. В минувшем июне в нашей стране продали 424 электрокара этой китайской марки. С дебютом кроссовера 7X завоевание Zeekr российского рынка пойдет еще быстрее.

Большие и статные SUV в России любят, а Zeekr как раз такой. Его длина — 4825 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1656 мм, колесная база — 2925 мм. Углы въезда и съезда одинаковые и составляют 19 градусов. В основе новинки лежит архитектура SEA, на которой базируются другие модели Zeekr, а также Geely Galaxy E8, LEVC L380, Radar RD6, Smart #1, Smart #3 и Polestar 4. В шасси применены двухрычажная передняя подвеска и задняя «многорычажка». При этом в качестве опции предлагается пневмоподвеска.

Электросистема — 800 вольтовая даже в базовой комплектации. Суммарная отдача топовой установки на основе двух электромоторов составляет 646 л.с., что позволяет полноприводному электрокроссоверу ускоряться до 100 км/ч всего за 3 с. Две «младшие» модификации — заднеприводные. Их двигатель развивает 422 л.с., тяговые батареи — разной емкости, данные о них пока не обнародованы. Однако известно, что начальный мотор питает железо-фосфатная батарея, которую можно зарядить на 500 км хода за 15 мин. Для версий же с увеличенным запасом хода предусмотрен никель-кобальт-марганцевый (NMC) тяговый аккумулятор. В любом случае пробег на одной зарядке превысит 700 км. Максимальная скорость всех версий ограничена 210 км/ч, снаряженная масса варьируется от 2298 до 2475 кг.

Дизайн нового кроссовера выполнен в стиле вышедшего в прошлом году седана Zeekr 007 — заходящий на крылья капот, покатая крыша, энергичные выштамповки бортов, скрытые дверные ручки и вытянувшаяся в горизонтальную линию светотехника. Сохранены также фирменные светодиодные панели Zeekr Stargate на фасаде и «корме». Они способны отображать различную графическую информацию. Логотип Zeekr с подсветкой расположился за задним стеклом. Диаметр колес — 19 или 20 дюймов. Опционально предложен фаркоп.

В салоне установлены раздельные экраны приборной панели и медиасистемы и оригинальный трехспицевый руль с усеченными верхним и нижним секторами. «Физических» кнопок — минимум. Над лобовым стеклом возвышается фирменный наплыв лидара, намекающий на применение продвинутой системы автономного вождения. Разработчики обещают, что 7X получит самый просторный салон в классе.

Выпуск автомобиля налаживают на заводе в городе Мэйшань, провинция Сычуань. Дебют на китайском рынке намечен на конец 2024 года. Стоимость, по данным китайских СМИ, составит от 240 до 350 тысяч юаней (2,92−4,25 млн рублей), а соперниками, помимо Tesla Model Y, выступят Li Auto L6 и новый кроссовер Xiaomi, который пока неофициально называют SU8 и обещают вывести на рынок также в текущем году.

Новинка Zeekr позиционируется как семейный вседорожник и вторая по-настоящему массовая модель марки после седана 007. В таком статусе кроссовер, вероятнее всего, неофициально появится на российском рынке.

