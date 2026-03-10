Zeekr показал интерьер мощного кроссовера 8X

Китайская марка Zeekr опубликовала изображения салона нового крупного кроссовера 8X, который готовится к выходу на домашний рынок

В целом интерьер у 8X примерно такой же, как у флагманского Zeekr 9X. Можно заметить два крупных дисплея на передней панели диагоналями примерно по 15 дюймов каждый, а также небольшую цифровую «приборку» перед водителем. На центральной консоли есть беспроводная зарядка для смартфонов, а также «горячие» клавиши управления климат-контролем и другими функциями. В отделке привлекают внимание вставки с древесной текстурой, как в Mercedes. Салон может быть 5- или 7-местным в зависимости от комплектации. Все кресла будут оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа. За звук отвечает аудиосистема британского бренда Naim.

Zeekr 8X получил гибридную силовую установку с 2,0-литровым двигателем и двумя электромоторами. Суммарная мощность – 1400 л.с. Привод – полный. Покупателям предложат батареи емкостью 55,1 или 70 кВт*ч, которые обеспечат запас хода на электротяге от 256 до 328 км по циклу CLTC.