Автомобильный портал Motorpage
10 мар 2026

Zeekr показал интерьер мощного кроссовера 8X

Zeekr показал интерьер мощного кроссовера 8X
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Zeekr опубликовала изображения салона нового крупного кроссовера 8X, который готовится к выходу на домашний рынок

В целом интерьер у 8X примерно такой же, как у флагманского Zeekr 9X. Можно заметить два крупных дисплея на передней панели диагоналями примерно по 15 дюймов каждый, а также небольшую цифровую «приборку» перед водителем. На центральной консоли есть беспроводная зарядка для смартфонов, а также «горячие» клавиши управления климат-контролем и другими функциями. В отделке привлекают внимание вставки с древесной текстурой, как в Mercedes. Салон может быть 5- или 7-местным в зависимости от комплектации. Все кресла будут оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа. За звук отвечает аудиосистема британского бренда Naim.

Zeekr 8X получил гибридную силовую установку с 2,0-литровым двигателем и двумя электромоторами. Суммарная мощность – 1400 л.с. Привод – полный. Покупателям предложат батареи емкостью 55,1 или 70 кВт*ч, которые обеспечат запас хода на электротяге от 256 до 328 км по циклу CLTC.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Zeekr 007 Polar Krypton GT

Zeekr готовит самую мощную версию 007

11 февраля 2026
Zeekr 001

Zeekr отзывает десятки тысяч лифтбеков 001 из-за проблем с аккумулятором

10 февраля 2026

В сети появились изображения салона нового кроссовера Zeekr 8X

23 января 2026
Zeekr 007 GT

Zeekr готовит обновление для модели 007

19 января 2026
Zeekr X8

Zeekr показал новый кроссовер X8

12 января 2026

Zeekr предлагает владельцам моделей 001 и 009 обновить автопилот, но не бесплатно

26 ноября 2025

 Новости Zeekr

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки» Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка
Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 9 2 7