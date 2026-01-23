Автомобильный портал Motorpage
23 янв 2026

В сети появились изображения салона нового кроссовера Zeekr 8X

Автор фото: фирма-производитель

Китайские СМИ опубликовали изображения интерьера кроссовера Zeekr 8X до официальной премьеры модели. Судя по всему, перед нами кадры из пока неопубликованного видеоматериала бренда

Подлинность фотографий подтверждает и присутствие на них вице-президента Geely по дизайну Штефана Зилаффа. Можно заметить, что интерьер будущей новинки примерно такой же, как у Zeekr 9X. Здесь идентичная передняя панель с крупным экраном мультимедийной системы и отдельным тачскрином для переднего пассажира. В список оснащения войдут премиальная аудиосистема Naim и потолочный экран мультимедиа для задних пассажиров. К слову, на изображениях представлена версия с трехместным диваном, но уже подтверждено, что будет комплектация с двумя отдельными креслами на втором ряду.

Предварительно известно, что Zeekr 8X оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем и двумя электромоторами. Суммарная мощность системы – 1400 л.с. Заявленный запас хода на электротяге – 256 и 328 км в зависимости от батареи.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

