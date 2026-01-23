В сети появились изображения салона нового кроссовера Zeekr 8X

Китайские СМИ опубликовали изображения интерьера кроссовера Zeekr 8X до официальной премьеры модели. Судя по всему, перед нами кадры из пока неопубликованного видеоматериала бренда

Подлинность фотографий подтверждает и присутствие на них вице-президента Geely по дизайну Штефана Зилаффа. Можно заметить, что интерьер будущей новинки примерно такой же, как у Zeekr 9X. Здесь идентичная передняя панель с крупным экраном мультимедийной системы и отдельным тачскрином для переднего пассажира. В список оснащения войдут премиальная аудиосистема Naim и потолочный экран мультимедиа для задних пассажиров. К слову, на изображениях представлена версия с трехместным диваном, но уже подтверждено, что будет комплектация с двумя отдельными креслами на втором ряду.

Предварительно известно, что Zeekr 8X оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем и двумя электромоторами. Суммарная мощность системы – 1400 л.с. Заявленный запас хода на электротяге – 256 и 328 км в зависимости от батареи.