Zeekr готовит самую мощную версию 007

В базе данных китайского министерства промышленности появились изображения и ключевые характеристики версии Polar Krypton, которая станет флагманом линейки Zeekr 007. Новинка будет предложена как в кузове седан, так и универсал с индексом GT

Стандартный 007 Polar Krypton оснащен одним электромотором мощностью 503 л.с. Самая дорогая модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 796 л.с. Кроме этого, модель получила более быструю зарядку и новый чип Nvidia Drive Thor U, отвечающий за работу систем помощи водителю.

По габаритам Polar Krypton почти полностью повторяет стандартную версию. Модель имеет длину 4858 мм и колесную базу 2925 мм. Визуальные отличия сведены к новым цветам кузова и отделке интерьера.