Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2026

Zeekr готовит самую мощную версию 007

Zeekr готовит самую мощную версию 007
Автор фото: фирма-производитель

В базе данных китайского министерства промышленности появились изображения и ключевые характеристики версии Polar Krypton, которая станет флагманом линейки Zeekr 007. Новинка будет предложена как в кузове седан, так и универсал с индексом GT

Стандартный 007 Polar Krypton оснащен одним электромотором мощностью 503 л.с. Самая дорогая модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 796 л.с. Кроме этого, модель получила более быструю зарядку и новый чип Nvidia Drive Thor U, отвечающий за работу систем помощи водителю.

По габаритам Polar Krypton почти полностью повторяет стандартную версию. Модель имеет длину 4858 мм и колесную базу 2925 мм. Визуальные отличия сведены к новым цветам кузова и отделке интерьера.

При написании новости использовалась информация:
ithome

Комментарии к новости

Последние новости

...
Zeekr 001

Zeekr отзывает десятки тысяч лифтбеков 001 из-за проблем с аккумулятором

10 февраля 2026

В сети появились изображения салона нового кроссовера Zeekr 8X

23 января 2026
Zeekr 007 GT

Zeekr готовит обновление для модели 007

19 января 2026
Zeekr X8

Zeekr показал новый кроссовер X8

12 января 2026

Zeekr предлагает владельцам моделей 001 и 009 обновить автопилот, но не бесплатно

26 ноября 2025
Zeekr 001

Zeekr показал интерьер обновленной модели 001

06 октября 2025

 Новости Zeekr

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 3 6