Zeekr отзывает десятки тысяч лифтбеков 001 из-за проблем с аккумулятором

Компания Zeekr, входящая в состав холдинга Geely, объявила масштабную отзывную кампанию на домашнем рынке. В Китае в сервисные центры направят 38 277 электрических лифтбеков Zeekr 001, у которых выявлены проблемы с тяговыми батареями

Под отзыв попали автомобили в версии We, оснащенные аккумуляторами емкостью 86 кВт*ч производства Sunwoda. Эти машины были выпускались в период с июля 2021 года по март 2024 года. По данным производителя, из-за производственного дефекта отдельные элементы батареи могут обладать повышенным внутренним сопротивлением, что снижает эффективность работы аккумулятора и потенциально влияет на безопасность движения.

Отзыв затрагивает около 22% всех экземпляров модели 001, реализованных за указанный период. Поставщик аккумуляторных ячеек Sunwoda признал наличие проблемы и согласился выплатить Geely компенсацию в размере 2,5 миллиарда юаней. В рамках кампании Zeekr бесплатно заменит батареи на новые.