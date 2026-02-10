Автомобильный портал Motorpage
10 фев 2026

Zeekr отзывает десятки тысяч лифтбеков 001 из-за проблем с аккумулятором

Zeekr отзывает десятки тысяч лифтбеков 001 из-за проблем с аккумулятором
Автор фото: фирма-производитель

Компания Zeekr, входящая в состав холдинга Geely, объявила масштабную отзывную кампанию на домашнем рынке. В Китае в сервисные центры направят 38 277 электрических лифтбеков Zeekr 001, у которых выявлены проблемы с тяговыми батареями

Под отзыв попали автомобили в версии We, оснащенные аккумуляторами емкостью 86 кВт*ч производства Sunwoda. Эти машины были выпускались в период с июля 2021 года по март 2024 года. По данным производителя, из-за производственного дефекта отдельные элементы батареи могут обладать повышенным внутренним сопротивлением, что снижает эффективность работы аккумулятора и потенциально влияет на безопасность движения.

Отзыв затрагивает около 22% всех экземпляров модели 001, реализованных за указанный период. Поставщик аккумуляторных ячеек Sunwoda признал наличие проблемы и согласился выплатить Geely компенсацию в размере 2,5 миллиарда юаней. В рамках кампании Zeekr бесплатно заменит батареи на новые.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...

В сети появились изображения салона нового кроссовера Zeekr 8X

23 января 2026
Zeekr 007 GT

Zeekr готовит обновление для модели 007

19 января 2026
Zeekr X8

Zeekr показал новый кроссовер X8

12 января 2026

Zeekr предлагает владельцам моделей 001 и 009 обновить автопилот, но не бесплатно

26 ноября 2025
Zeekr 001

Zeekr показал интерьер обновленной модели 001

06 октября 2025
Zeekr X

Zeekr выводит на рынок бюджетную версию электрокроссовера X

02 ноября 2024

 Новости Zeekr

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 3 6