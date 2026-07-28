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28 июл 2026

Zeekr извинился после того, как 9X заблокировал владельца по пути из Китая в Казахстан

Zeekr извинился после того, как 9X заблокировал владельца по пути из Китая в Казахстан
Автор фото: фирма-производитель

Компания Zeekr столкнулась с неожиданной критикой после того, как система защиты флагманского кроссовера 9X фактически парализовала часть его функций сразу после пересечения границы Китая и Казахстана. Владельцу автомобиля пришлось более 30 часов разбираться с ограничениями, возникшими во время путешествия в Европу

Владелец Zeekr 9X сообщил, что сразу после пересечения границы система безопасности автоматически активировала специальный режим защиты. В результате перестали работать навигация, электронное открытие бардачка и лючка топливного бака. Именно невозможность открыть бензобак стала самой серьезной проблемой. По словам владельца, доступ к нему оставался заблокированным более 30 часов. При этом перед поездкой автомобиль проходил плановое обслуживание у официального дилера, который был осведомлен о предстоящем маршруте, однако никаких предупреждений о подобных ограничениях клиент не получил.

В Zeekr объяснили, что система предназначена для предотвращения краж и незаконного вывоза автомобилей за пределы Китая. Компания подчеркнула, что силовая установка, тормозная система и другие ключевые узлы продолжают работать в обычном режиме. Для открытия лючка топливного бака предусмотрен аварийный способ: необходимо удерживать кнопку аварийной сигнализации в салоне в течение пяти секунд. Зарядный порт также можно открыть вручную, если приложить больше усилий.

После обращения владельца ограничения были сняты с помощью специального кода авторизации. При этом выяснилось, что аналогичную процедуру, вероятно, пришлось бы повторять после каждого пересечения государственной границы.

После инцидента Zeekr принесла публичные извинения и объявила, что улучшит работу системы. В фирменном мобильном приложении уже появился генератор кодов разблокировки, а в одном из ближайших OTA обновлений компания добавит возможность отключать автоматическую блокировку при пересечении границы.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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