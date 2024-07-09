Покупая электрокар, человек бросает вызов рутине жизни и делает вклад в защиту экологии. В случае с Evolute i-Sky покупатели выбирают также стиль и практичность. Мы пришли к этому выводу после нескольких дней знакомства с машиной производства завода бренда EVOLUTE в Липецкой области

В модельной обойме отечественной компании Evolute имеется не самый модный, однако весьма популярный электробюджетник I-Pro, облюбованный таксистами и дачниками, имеющими доступ к зарядной инфраструктуре. Наш испытуемый Evolute i-Sky не выглядит бюджетно и к тому же претендует на роль имиджевой модели. В чем-то автомобиль с габаритами гольф-кроссовера подражает SUV Porsche и Infiniti, но в целом его дизайн оригинальный и смелый. В качестве же целевой аудитории заявлена активная городская молодежь, тяготеющая к передовым и дружелюбным к природе решениям. А каков этот высокотехнологичный стиляга в деле? Давайте разберемся.

Мастер произвести впечатление

Яркая внешность, гармоничные пропорции и спортивные элементы в дизайне не дадут усомниться — перед нами пижон, хвастающийся безрамочной фальшрадиаторной решеткой, агрессивным клином линии капота и бумерангами блок-фар. А как вам оранжевая полоса, опоясывающая нижний сектор кузова, точно ленточка дорогой подарок? При этом с авангардом стилисты не переборщили. Здесь нет новомодных неудобных ручек, спрятанных в панелях кузова, да и внешние зеркала, вопреки трендам, — массивные, улучшающие по умолчанию неплохую обзорность. Фары не только эффектные, но и эффективные. Основной блок двухэтажной фронтальной оптики спрятан в массиве переднего бампера, а в его верхней части угнездились ДХО. «Корма» же решена на удивление консервативно — аккуратные горизонтали фонарей, соединенных светящейся полосой, поджарый бампер и компактный стеклоочиститель под спойлером крыши.

С практичностью у этого Evolute все в порядке. Например, он оснащается системой бесключевого доступа, позволяющей разблокировать замки, не вынимая ключ-транспондер из кармана, у него 480 литровый багажник без крадущих объем выступов, клиренс 175 мм, позволяющий безбоязненно съезжать с асфальта, и щедрая колесная база (2715 мм), обеспечившая простор на втором ряду кресел. Еще и на быструю зарядку до 80% уходит всего 45 мин., а на медленную от 0 до 100% — 15 ч. Словом, записываем: к городской жизни автомобиль приспособлен.

В салоне наведен лоск и порядок. Тут обращают на себя внимание авангардные элементы интерьера типа стилизованных звезд на стекле панорамной крыши и вставок под хрусталь в рукояти селектора трансмиссии. Причем элементы салона хорошо подогнаны, сочетания фактур и цветовых оттенков удачны, да и эргономика в целом на высоте. Кластер 10,25 дюймовой приборной панели и медиацентра информативен, графика хороша — к примеру, медиацентр воспроизводит видео в высоком разрешении. Можно придраться разве что к тому, что обод D-образного руля частично перекрывает верхний сектор цифровой приборки, а у модных передних сидений с интегрированными подголовниками коротковаты подушки. Зато «зимний» пакет обширен (подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя). И безальтернативная комплектация очень щедрая — шесть подушек безопасности, климат-контроль, электропривод передних кресел, водительское кресло с вентиляцией и массажем, панорамная крыша, система кругового обзора, сервопривод пятой двери и многое другое.

Активный горожанин

Синхронный электромотор с жидкостным охлаждением выдает 204 л.с. и 340 Нм, доступных практически сразу со старта, — то, что нужно для активного перемещения в городской черте. Машина задорной езде не противится. Нажал на газ — и получил мощное и прогнозируемое ускорение. Столь же деликатно и эффективно работает тормозная система. Рекуперация не досаждает, есть уверенность, что нелегкий SUV (снаряженная масса — 2 т) оперативно остановится, даже если ударить по левой педали на высокой скорости.

Обгоны на шоссе даются i-Sky уже не столь легко, но гнать на «дальняк» не хочется по другой причине — при таком раскладе гораздо быстрее высаживается батарея на внушительные 86 кВт•ч. И в целом достойная шумоизоляция на высоких скоростях уже не справляется — гул шин и вет­ра прорывается в салон. Кстати, мануал обещает запас хода на одном заряде 511 км, причем эти цифры близки к фактическим, если только не ездить с педалью газа в полу, точно автогонщик.

Впрочем, управляемость переднеприводного i-Sky вряд ли порадует поборников автоспорта, а вот среднестатистические водители, перемещающиеся за рулем до офиса или дачи, не разочаруются. Рулевое управление, подвеска и трансмиссия настроены здесь с акцентом на комфортную езду. Больше всего понравились калибровки ходовой части, позволяющие не особо церемониться с ямами и «лежачими полицейскими».

Что касается курсовой устойчивости, то машина уверенно держится на скоростных прямиках. В поворотах шалить не хочется, ведь значительная снаряженная масса создает ощутимый момент инерции. Но в любом случае бдительная система стабилизации начеку, а на руле с электроусилителем достаточно информации, чтобы откорректировать курс и при этом не испугаться. Сохранить душевное спокойствие помогут и штатные электронные помощники типа систем мониторинга слепых зон, предупреждения о перекрестном движении задним ходом и ассистента смены полосы движения.

Одним словом, в лице Evolute i-Sky российский рынок получил добротный и стильный городской кроссовер, который, к слову, поднял настроение всем членам нашей редакции, попробовавшим его в движении. Удовольствие владеть таким электрокаром стоит 4?920?000 рублей, хотя цена упадет до куда более комфортных 3 млн рублей с учетом госсубсидии и суммированных спецпредложений по кредиту, трейд-ину и страхованию.

