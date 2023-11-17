Стартовало производство отечественного электрокроссовера Evolute i-Sky

Липицкий завод “Моторинвест” объявил о начале производства электрического кроссовера Evolute i-Sky. Как и ожидалось, новинка будет оцениваться от 4 млн. рублей

В основе силовой установки лежит электромотор мощностью 204 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Автомобиль будет комплектоваться батареей емкостью 85,9 кВт/ч, которая позволит преодолеть до 511 км на одном полном заряде. Отмечается, что с помощью быстрой зарядки “заправить” автомобиль до 80% от емкости аккумулятора можно за 45 минут. Паспортный разгон до “сотни” - 8,6 с. Максимальная скорость - 180 км/ч.

Следует, напомнить, что Evolute i-Sky представляет собой перелицованный китайский кроссовер Dongfeng Forthing Thunder, который на родине продается с марта этого года. Автомобиль отличается стильным современным дизайном с “кругловатыми” пропорциями кузова. Внутри устанавливается “цифровая” приборка и дисплей мультимедийной системы диагоналями 10,25 дюймов каждый. Оснащение также включает светодиодную оптику, подогрев передних сидений с функцией массажа и вентиляции, систему бесключевого доступа, электропривод багажной двери и 6 подушек безопасности.