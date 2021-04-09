ФАС усилит контроль за ценами на топливо

Антимонопольная служба решила всерьез взяться за регулирование цен на АЗС. Владельцам станций придется отчитаться за каждое повышение ценников

Директора АЗС должны передать обоснования на каждое повышение стоимости топлива, начиная с января текущего года. Регулирующие органы собираются таким образом выявлять посредников, которые оказывают влияние на цены. Также все владельцы заправок должны будут поделиться с ФАС и сведениями о закупочных ценах. Если не предоставить информацию, то будет наложен серьезный штраф.

Между тем, Министерство энергетики недавно заявило о своих намерениях по сдерживанию цен на топливо вплоть до 2035 года. Правда, подробностей относительно комплекса мер в данном направлении предоставлено не было. Зато чиновники предоставили несколько оптимистичных сценариев восстановления топливной экономики. По их мнению, к 2024 году спрос с 33 миллионов тонн повысится до 37 миллионов.