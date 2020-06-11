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11 июн 2020

После ДТП с Ефремовым на Садовом кольце предложили разделить автопотоки

После ДТП с Ефремовым на Садовом кольце предложили разделить автопотоки

Автомобильные потоки на Садовом кольце предложили разделить с помощью газона с деревьями

После смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовым власти Москвы активно обсуждают возможность разделить автомобильные потоки на Садовом кольце. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин. При этом он подчеркнул, что этот вопрос поднимался еще до резонансной аварии.

«Отбойник выглядит совсем по-автомобильному, все-таки это центр города. А если там был бы организован газон с деревьями, я думаю, это и украсило бы город, и сделало бы, безусловно, движение более безопасным», — объяснил Евсин. По его словам, эту идею поддерживают целый ряд общественных организаций. Среди них «Городские проекты» и «Синие ведерки». Однако окончательного решения по этому вопросу по-прежнему нет.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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