После ДТП с Ефремовым на Садовом кольце предложили разделить автопотоки

Автомобильные потоки на Садовом кольце предложили разделить с помощью газона с деревьями

После смертельного ДТП с актером Михаилом Ефремовым власти Москвы активно обсуждают возможность разделить автомобильные потоки на Садовом кольце. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин. При этом он подчеркнул, что этот вопрос поднимался еще до резонансной аварии.

«Отбойник выглядит совсем по-автомобильному, все-таки это центр города. А если там был бы организован газон с деревьями, я думаю, это и украсило бы город, и сделало бы, безусловно, движение более безопасным», — объяснил Евсин. По его словам, эту идею поддерживают целый ряд общественных организаций. Среди них «Городские проекты» и «Синие ведерки». Однако окончательного решения по этому вопросу по-прежнему нет.