Стала известна стоимость кроссовера Evolute i-Sky в России

Перед официальным российским стартом продаж нового электрокроссовера Evolute i-Sky, липецкий завод “Моторинвест” заявил, что новинка будет стоить около 4 000 000 рублей

Уточняется, что продажи нового кроссовера начнутся в конце августа текущего года. Примерно в это время будет опубликован официальный прайс-лист, в котором также будет учитываться субсидии по программе льготного кредитования.

Напомним, что Evolute i-Sky оснащается электромотором максимальной отдачей 204 л.с. и 340 Нм. Батарея емкостью 85,9 кВт/ч позволяет преодолеть до 511 км на одном полном заряде. Паспортный разгон до 100 км/ч - 8,6 с., а максимальная скорость - 180 км/ч. Автомобиль оснащается автоматической коробкой передач. Привод исключительно передний.