В Китае начались продажи нового кроссовера Jetuour Traveler

Китайская компания Jetuour открыла продажи на новый кроссовер Jetuour Traveler. Новинка ожидается в России в 2024 году

Отмечается, автомобиль представлен в 7 различных комплектациях и с тремя силовыми установками. Базовая переднеприводная версия оснащается бензиновой “четверкой” объемом 1,5 л. (184 л.с.) Мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Стоимость начинается от 128 000 юаней (от 1 724 000 рублей). Полный привод доступен только в версии с 2-литровой “турбочетверкой” (254 л.с.и 390 Нм.). Трансмиссия - 8-ступенчатый “автомат”. Цена начинается от 149 000 юаней (от 2 000 000 рублей).

Гибридный Traveler будет исключительно переднеприводным. По предварительным данным известно, что в основе силовой установки лежит 1,5-литровый двигатель и электромотор, встроенный в 3-ступенчатого “робота”. Максимальный запас хода составит приблизительно 1000 км. Стоимость гибридной версии пока не оглашается.