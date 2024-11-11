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11 ноя 2024

Стали известны некоторые подробности о внедорожной модификации Jetour T2

Стали известны некоторые подробности о внедорожной модификации Jetour T2
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jetour готовит к дебюту внедорожную модификацию модели Traveller, которая на российском рынке официально продается под названием T2. Некоторые технические характеристики мы узнали благодаря китайскому Минпромторгу

Судя по опубликованным снимкам, такой T2 будет отличаться иным оформлением передней части, наличием грузовой платформы на крыше и массивным внедорожным обвесом. В частности, здесь другая решетка радиатора без буквенного логотипа бренда (он переехал на край капота), более массивные бампера и накладки на колесные арки. Фары в целом остались прежние. Комплектоваться автомобиль будет внедорожными шинами с 19-дюймовыми колесными дисками. Точные габариты: 4785/2022/1910 мм., при колесной базе в 2800 мм. Для сравнения, размеры стандартного T2 составляют: 4785/2006/1880 мм., при той же колесной базе.

Известно, что внедорожная модификация оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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